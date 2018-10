Nijland verliest in extremis van Veenwouden

Nijlandf – VV Nijland leed afgelopen zaterdag een uiterst zure nederlaag tegen SC Veenwouden. De gasten scoorden in blessuretijd de 0-1, nadat de thuisploeg een aantal mooie kansen onbenut liet.

Op de prachtige groene biljartlaken van het Zweitse Huitema Sportpark kreeg VV Nijland zaterdag tegen half vijf de deksel op de neus. De boomlange Wietse Veenstra kopte SC Veenwouden in de absolute slotfase naar de overwinning. Voor Nijland waren de druiven zuur. De thuisploeg zag een ongeschreven voetbalwet in werking treden. Als je kansen zelf niet maakt, dan scoort de tegenstander.

Veenwouden had in de eerste vijf wedstrijden slechts drie puntjes verzameld. Net als VV Nijland wist het team enkel te winnen van CVVO. Nijland stond op vier punten. Voor de thuisploeg was het dus zaak om de gasten onder zich te houden. Dat leek te lukken, totdat Veenstra in extremis toesloeg.

Veenwouden had in de eerste helft het beste van het spel. Nijland begon onrustig en kreeg gedurende het eerste bedrijf maar moeilijk vat op het spel van de gasten. Hoewel Nijland weinig grote kansen weggaf, kreeg Veenwouden toch een aantal mogelijkheden om de score te openen. Met name vleugelaanvaller Rinse Procee stichtte in de eerste helft het nodige gevaar. Zijn voorzetten werden echter allemaal weggewerkt door de Nijlander verdedigers. Fokke Jan Kooistra lette goed op toen hij bij de tweede paal een gevaarlijke uithaal wist te blokken en uit een hoekschop kopte een Veenwouden-speler vanuit een moeilijke hoek in het zijnet. Enkele afstandschoten misten precisie, zodat keeper Peter van Dalfsen eigenlijk maar weinig te doen had.

Nijland werd in de eerste helft twee keer gevaarlijk. Nico Pieter Bonnema was de Veenwouden-verdediging twee keer te snel af. De aanvaller speelde zichzelf beide keren knap vrij, stoomde op naar het vijandelijke doel en haalde gevaarlijk uit. Bonnema’s eerste schot werd in de korte hoek gepareerd door de uitstekende doelman Coenraad van der Mark. Even later verdween de uithaal van de Nijland-spits net naast de verkeerde kant van de paal.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld. Nijland gooide de schroom van zich en was veel vaker dreigend aanwezig op de helft van Veenwouden. Jildert de Boer zette een paar keer goed druk en bracht de gasten meerdere keren in de problemen. Nico Pieter Bonnema kreeg twee uitgelezen kansen om Nijland op voorsprong te schieten. Twee keer kwam hij één op één met keeper Van der Mark en twee keer zag hij de doelman redding brengen. Eerst werd Bonnema’s stiftje gekeerd door Van der Mark, die goed naar de bal bleef kijken. Even later wist de doelman ook de schuiver van de Nijland-spits te keren. Ook Jildert de Boer stoomde enkele keren gevaarlijk op richting het doel van Van der Mark. Zijn uithalen en voortzettingen misten echter precisie.

Veenwouden wist in de tweede helft slechts sporadisch gevaarlijk te worden. In de 85ste minuut verdween een kopbal van de nummer 10 over het doel. De kopballetjes van spits Wietse Veenstra misten – onder druk van de Nijland-verdedigers – kracht en richting. Keeper Van Dalfsen had het eigenlijk vooral druk met het nemen van doeltrappen.

Het duel leek op een ‘Frits van Turenhoutje’ af te stevenen. Na 90 minuten stond er een 0-0 tussenstand op het scorebord. In de slotfase sloeg het noodlot toch nog toe voor Nijland. Spits Wietse Veenstra maakte in eerste instantie een overtreding op Mente de Boer. Het hooggeheven been van Veenstra was een duidelijk gevalletje ‘gevaarlijk spel’. De uitstekend leidende scheidsrechter Boer besloot voordeel te geven aan Nijland. Daar viel wel wat voor te zeggen, aangezien de bal bij een Nijland-speler belandde. Het balbezit werd echter meteen weggegeven, waarna het helemaal mis ging. Gooitzen de Vries leverde vanaf links een panklare voorzet af op het hoofd van Veenstra, die tussen De Boer en Poelsma opdook en bij de eerste paal feilloos binnenknikte.

Als Nijland in eerste instantie een vrije trap had gekregen, was het doelpunt waarschijnlijk nooit gevallen. Toch voert het veel te ver om de scheidsrechter de schuld te geven van de tegentreffer. Op basis van de kansen had Nijland het duel bovendien ook al eerder kunnen beslissen. Veenwouden-doelman Van der Mark bleek vanmiddag echter niet te passeren en groeide uit tot ‘man of the match’.

VV Nijland neemt het volgende week op tegen het sterke Blauw Wit, dat bovenin meedraait. Wederom staat er een thuiswedstrijd op het programma. (Foto’s Henk Bootsma)