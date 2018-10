Neptunia’24 heeft geen kind aan DWK

Barneveld- De waterpoloheren van Neptunia’24 hadden zaterdagavond geen kind aan DWK. In Barneveld was de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen geen partij voor de jeugdige Barnevelders: 7-16

Neptunia, dat door blessures met maar twee wissels aantrad in de Veluwehal, was vanaf minuut één de betere ploeg en liet dat ook steeds merken. De thuisploeg zit in één van een aantal overgangsjaren en past steeds meer jeugd in het eerste in. De Snekers waren op alle fronten sterker en liepen snel uit naar een riante voorsprong.

Zoals zo vaak werden de teugels halverwege flink los gelaten en DWK kreeg zowaar kansen. Na een paar domme uitsluitingen aan Sneeker kant liepen ze zelfs uit tot zeven doelpunten maar daarna ging de rem er op. Neptunia liet niets meer toe maar werd ook minder effectief voor het Barneveldse doel.

Komende zaterdag spelen de Snekers thuis tegen Nunspeet, het verschil tussen beide ploegen is slechts drie punten. De aanvang is om 17:45.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen (6x), Dennis van der Veldt (4x), Rudi van der Veldt en Sander van der Molen (beiden 2x), Arjen van Leeningen en Rick Lunter (beiden 1x).