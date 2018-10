LSC 1890 consolideert koppositie

Sneek- LSC 1890 won tegen hekkensluiter Peize dankzij treffers van Lars Bos, Marco da Silva en Patrick Zijda met 3-0 en met die afgetekende en regelmatige overwinning consolideerde de formatie van trainer Erik van der Meulen die volgende week in de culturele hoofdstad de “clasico” met LAC Frisia 1883 afwerkt, de positie aan de kop van de ranglijst in de tweede klasse K met minimaal zeven dagen.

Bij de verdediging van de positie stond de wind weliswaar dwars over het sportpark aan de Leeuwarderweg, maar LSC 1890 had die tegen Peize opnieuw in de zeilen. Daar waar men vorige week met een tikje mazzel de koppositie veroverde, gaf de status van koploper “the Blues” duidelijk vleugels en de beide “wingers” zorgden dan ook voor rust voor de beide doelpunten. Na een kwartier zette eerst Lars Bos zijn handtekening onder de openingstreffer, waarna Marco da Silva na iets meer dan een half uur voor het tweede hoogtepunt zorgde. Daaraan had de thuisclub voor rust nog een derde kunnen toevoegen, maar Maarten van der Wal schoot na een fraaie actie over de rechterkant van het veld net over.

Niet lang na rust kwam het derde hoogtepunt alsnog in de boeken, toen Patrick Zijda na voorbereidend werk van Rodi de Boer voor de “Vorentscheidung” zorgde en daarmee de status van LSC 1890 als koploper zo goed als zeker met minimaal een week verlengde. Die status kwam namelijk de gehele wedstrijd en ook na de 3-0 niet of nauwelijks in gevaar, want de hekkensluiter uit Groningen die zich eerder nog een taaie opponent manifesteerde, bleek deze middag niet bij machte om de Sneker defensie in problemen te brengen.

Derhalve bleef het bij 3-0 en die overwinning was zoals hiervoor al werd vermeld, voldoend om de koppositie te consolideren en om volgende week opnieuw als lijstaanvoerder aan het karwei te beginnen. Dan wacht op sportpark De Magere Weide LAC Frisia 1883 dat deze middag met 4-1 van Oerterp verloor en dat getuigde de stand op de ranglijst nog niet in beste doen is.

Bron: http://pengel.weebly.com