Griene Sjippe spilet Motoroalje bij Garaazje Leenstra yn Gau

Gau – Teater Kollektief “Griene Sjippe” spilet op snein 4 Novimber om 16:00 oere it teaterstik Motoroalje bij Garaazje Leenstra yn Gau.(Doarren iepen om 15:15). Kaarten binne 10 euro (mei twa konsumpsjebonnen). Opjaan fia autobedriuw Leenstra De Clegauwe 13 8627 SM Gau. Tillefoan 0515-521772 of fia de mail: info@autobedrijfleenstra.nl

Motoroalje

Wa hat tsjintwurich gjin auto foar de doar stean, elkenien, tinkt my. Us hillich dom.Op de auto wurdt fakentiids better past,dan as it om jo eigen lichemsûnens giet. Ien lyts kraske op de auto en wy binne totaal fan it sintrum.

Ja, wy poetse wat ôf op ús auto. Mar, ek de oerheid wit de auto te finen en sa ferdwynt der hiel wat jild yn de steatskas. Jo wurde as bestjoerder eltse dei yn’e gaten hâlden,sels efter de boskjes. De auto is de molkko fan de oerhiet. Mar, dyselde auto bringt ek in protte gefaren mei him mei. Net sa sear de auto, mar dyjinge dy’t de auto bestjoerd.

“Griene Sjippe “ wol jo as taskôger efkes mei nimme nei de autogaraazje, efkes rûke, priuwe en fiele litte hoe’t hja der mei-elkoar wer yn slagge binne om der in pracht fan in teater produksje fan te meitsjen mei de noadige koartswyl en oare yngrediïnten oer de auto en syn bestjoerder, dy’t jo reitsje sille!