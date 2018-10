Getuigen gezocht van inbraken Ysbrechtum en Scharnegoutum

Sneek- Tussen vrijdag 26 oktober 19:00 uur en zaterdag 27 oktober 02:00 uur, hebben er in Ysbrechtum en Scharnegoutum een drietal woninginbraken plaatsgevonden. Ten tijde van de inbraken stond er een kleine grijze auto met daarin twee mannen geparkeerd in de Hascarstrjitte in Ysbrechtum ter hoogte van de percelen 17 / 19. Heeft u informatie over genoemde auto en/of de twee mannen of heeft u andere bruikbare informatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie Sneek via tel.nummer 0900-8844. U kunt hierbij refereren naar zaaknummer 2018283530.