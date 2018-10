Filmhuis Sneek: The Guernsey Literary Society

Sneek – Aanstaande dinsdag 30 oktober om 20:00 uur in CineSneek een romantisch oorlogsdrama The Guernsey Literary Society in het kader van Filmhuis Sneek. In de oorlog was het Kanaaleiland Guernsey bezet door de Duitsers. Het leesclubje werd bij een avondklokcontrole ter plekke bedacht als dekmantel en stond bekend om de niet te vreten taart van aardappelschillen. Met de Nederlandse acteur Michiel Huisman in een hoofdrol.



In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ontvangt de jonge charismatische schrijfster Juliet (Lily James) een brief van een lid van een mysterieuze boekenclub die in de oorlog op het eiland Guernsey werd opgericht. Haar nieuwsgierigheid is gewekt en Juliet besluit naar het eiland af te reizen. Daar ontmoet ze de heerlijk excentrieke leden van de Guernsey Literary and Potatoe Peel Pie Society, inclusief Dawsey (Michiel Huisman!), de ruige en intrigerende boer die haar de brief stuurde. Terwijl de geheimen van hun oorlogstijd zich ontvouwen, veranderen Juliet’s groeiende liefde voor het eiland, de boekenclub en haar genegenheid voor Dawsey haar leven voorgoed.

Deze tikje ouderwetse film schetst misschien een wat simpel beeld van de Tweede Wereldoorlog, maar laat ook zien dat verdriet niet valt weg te feesten. De personages zijn innemend, de cast is zonder uitzondering leuk en de beeldschone art direction doet de rest. Fijn bovendien om pittige vrouwen te zien in zo’n kostuumdrama, dames met opstandige trekjes die letterlijk de broek aan hebben. Én met de Nederlandse acteur Michiel Huisman in een hoofdrol, ook niet te versmaden.

