Expositie Spoorwegstaking 1940-1945 wegens succes verlengd

Sneek – Het Modelspoor Museum Sneek doet mee met het landelijke “Maand van de geschiedenis” programma, met als thema ‘verzet’. Met een unieke expositie “Spoorwegstaking” en nu wegens grote belangstelling verlengd tot 31 maart 2019.

Op indringende wijze is de donkere periode van 1940 tot 1947 te zien. Van de Duitse inval, de Slag om Arnhem tot en met de wederopbouw van het spoorwegnet. Centraal staat de grote spoorwegstaking van 1944. De staking duurde tot de bevrijding in mei 1945. Topstuk van de tentoonstelling is het originele bord, dat op de voedseltreinen van het Rode Kruis zat, want de staking had grote gevolgen voor de voedselvoorziening in Nederland. Maar ook bijzondere diorama’s zijn te bewonderen, met name diorama station Oosterbeek.

Foto: Janna Blom Fotografie – diorama station Oosterbeek.