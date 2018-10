Eerste driepunter op vreemde bodem

Burgum-Daar waar bij de reisjes tot nu toe geen punten werden meegenomen, leverde de derde uitwedstrijd eindelijk de eerste drie punten op. Tegen Bergum had de Sneker overwinning ondanks een regiment aan kansen echter de nodige voeten in de aarde en pas in de slotfase wist Sneek Wit Zwart tegen de door schorsingen verzwakte thuisclub dankzij een treffer van Gerben Visser eindelijk het verschil te maken.

Dat nipte verschil viel over het geheel genomen verdiend te noemen, want Sneek Wit Zwart was eenduidig de bovenliggende partij. De Snekers grepen meteen het initiatief en na twee minuten viel al het eerste gevaar van de zijde van Sneker makelij te noteren. Die poging leverde echter geen opbrengst op en die bleef ook na een klein kwartier uit bij inzetten van Joram Smits en de weer van een blessure herstelde Tarik Bourakba.

​Vijf minuten later hield Klaas Boersma zijn ploeg bij de eerste aanval van de thuisclub nog overeind, maar nog in dezelfde minuut werd de Sneker goalie bij een inzet van Justus Boomsma op waarde geklopt. Vervolgens gingen de troepen van trainer Germ de Jong op jacht naar de gelijkmaker, maar veel meer dan wat halve kansjes bij een aantal corners leverden die inspanningen niet op. Uit die stilstaande situaties moest overigens wel het gevaar komen, want beide ploegen slaagden er in die fase niet in om voetballend tot kansen te komen en de eerste helft leek dan ook met een minimale voorsprong voor de thuisclub te worden afgesloten. Op slag van rust haalde Matts Bruining echter een streep door die gedachte, toen hij van dichtbij alsnog de Sneker jacht van een trofee voorzag (1-1).

Die gelijkmaker gaf zicht op meer en in de openingsfase van de tweede helft was het vooral Sneek Wit Zwart dat op de deur klopte. De thuisclub beperkte zich tot tegenhouden en met het nodige kunst- en vliegwerk hield men de wit-zwarten die kans op kans kregen, in die fase van scoren af. Bergum had bovendien niet over geluk te klagen, toen een kopbal van Harvey de Boer uit een corner net naast de voor hem verkeerde kant van de paal belandde.

Zo dreigde het opnieuw een middag van de gemiste kansen te worden, totdat Gerben Visser met nog een klein kwartier op de klok alsnog toesloeg en Sneek Wit Zwart met zijn zesde seizoenstreffer eindelijk aan een voorsprong hielp. Vervolgens verzuimde Matts Bruining om na een snelle omschakeling zijn tweede van de middag te maken, waarna het spel over en weer ging en de wedstrijd nog alle kanten op kon. In die slotminuten waaraan nog een ellenlange blessuretijd werd toegevoegd, bleef het billen knijpen want het zou toch niet ….. Na 97 minuten kwam aan die gedachte een einde, want toen blies arbiter Broekman voor de laatste keer en was de eerste driepunter voor Sneek Wit Zwart op vreemde bodem een feit.

Foto: v.v. Sneek Wit Zwart

Bron: http://pengel.weebly.com