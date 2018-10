Black Boys verliest strijd met concurrent

Terschelling- Black Boys had met een overwinning op naaste concurrent SC Terschelling goede zaken kunnen doen, maar in plaats daarvan liep het bezoek aan het waddeneiland sportief gezien uit op een deceptie. De missie viel na 45 minuten al in de categorie “impossible” en uiteindelijk moesten de Snekers de overtocht naar de vaste wal met een 4-0 nederlaag aanvaarden.

Dat Black Boys bij de terugreis geen punten zou meenemen, was zoals hiervoor tussen de regels al viel te lezen, halverwege de wedstrijd al duidelijk, Bij rust leidde SC Terschelling namelijk al met 3-0 en was het duel feitelijk gespeeld. Dat tekende zich overigens al snel af, want Black Boys dat twee weken terug nog eenvoudig Lemmer onder de duim hield, kende op het Sportpark aan het Kallandspad alles behalve een droomstart. De wedstrijd was namelijk nog geen zes minuten onderweg, toen Roelof Fokkens de “bluegrana’s” al aan een voorsprong hielp. Die voorsprong werd met iets meer dan een half uur op de klok dankzij een treffer van Max Burghgraef uitgebreid en diezelfde speler zorgde er in “the dying seconds” van de eerste helft voor, dat de thuisclub met een wel heel comfortabele voorsprong kon gaan rusten.

Die comfortabele voorsprong werd na rust geen moment minder comfortabel. Integendeel in de slotfase van de wedstrijd strooide de voormalige ploeg van Black Boys-supervisor Jappie Booij nog wat meer zout in de Sneker wonden en gaf de thuisclub de overigens verdiende overwinning met een vierde treffer nog net iets meer cachet.

​Black Boys dat het overigens zonder “targetman” Dennis Niemarkt moest doen en dat komende zondag koploper SC Boornbergum ’80 ontvangt, zakte door deze nederlaag naar de elfde plek en dat is een positie zoals hiervoor al werd vermeld, net boven de rode lantaarn. Die lantaarn zal naar verwachting echter niet op de zwarte zijde van het Schuttersveld tot ontbranding komen, omdat de Snekers min of meer het geluk hebben dat het al genoemde Lemmer nog vele malen zwakker is.

