Hommerts/ Jutrijp – Veertien senior leden telt de christelijke Fanfare ‘Ere Zij God’ Hommerts-Jutrijp en dat is een wankel uitgangspunt voor het voortbestaan van de fanfare in de Friese korpswereld. Vandaar ook dat het gezelschap uit Hommerts-Jutrijp op korte termijn op zoek is naar koperblazers. Lukt dat niet, dan zal ‘Ere Zij God’ de handdoek in de ring moeten gooien. (Bron: vrij naar LC)