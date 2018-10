Stadscafé Dubbels sluit deuren definitief

Sneek- Stadscafé Dubbels aan de Wijde Noorderhorne in Sneek sluit met onmiddellijke ingang haar deuren. De Foodbar opende op 1 maart jl. haar deuren en kreeg aanvankelijk lovende recensies als nieuwkomer binnen de horeca in Sneek. Centraal stonden daarin het huiskamergevoel in een trendy en industrieel interieur met veel gevoel voor gastvrijheid en veel smaakjes, schreef deze krant in het voorjaar.

Nu een aantal maanden verder is het over en uit voor Dubbels van eigenaars Ale de Vries en Marlies Koornstra. “De hete zomer heeft voor ons er zeker niet toe bij gedragen dat onze zaak goed op gang kwam. De mensen zaten blijkbaar liever aan het water dan in de Wijde Noorderhorne bij ons op het terras. De weg naar ons werd zeker niet gevonden. Voor ons zit er niets anders op dan de stekker eruit te trekken. Helaas hoort dat soms ook bij het ondernemen”, aldus Koornstra.

Stadscafé Dubbels is o.a. na Cook & Ny, Het Plein, De Oude Vlaming de volgende horecagelegenheid die in een korte periode noodgedwongen haar deuren moet sluiten. In Sneek staan nog een aantal horeca-etablissementen te koop.

Foto: Henk van der Veer