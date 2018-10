Sneek- Tjitte de Vries is met zijn broer Jacob op dit moment in Israël in de kibboets Bahran. De oud-Snekers waren aangenaam verrast toen ze tot de ontdekking kwamen dat in deze kibboets speciale Sneker tulpen verkocht worden. Uiteraard in de Sneker kleuren zwart en geel, gemengd dus onder de naam Sneker tulpen!