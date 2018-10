Ook in Sneek vlag halfstok voor oud-premier Wim Kok

Sneek- De vlaggen op Nederlandse overheidsgebouwen hangen vandaag halfstok om oud-premier Wim Kok te herdenken. Ook in Sneek is aan de oproep van minister-president Rutte voldaan om de Nederlandse vlag halfstok te hangen. De uitvaart van Wim Kok heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vanmiddag is een herdenking in het Concertgebouw in Amsterdam. De herdenking wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. De uitzending begint om 14.55 uur en duurt tot 16.30 uur. Deze is ook te zien op NPO Nieuws en op Facebook.

Foto: Henk van der Veer