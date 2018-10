KNMI: Buien met kans op onweer, vanmiddag minder buien.

De Bilt – Het is wisselend bewolkt en er komen vooral in de kustprovincies geregeld buien voor met kans op onweer. De wind komt uit westelijke richtingen en is matig. De minimumtemperatuur varieert van 4°C landinwaarts tot 8°C aan zee. Langs de kust en boven het IJsselmeer is de wind noordwest en vrij krachtig tot krachtig.

Vanmiddag komen er in de kustprovincies enkele buien voor, landinwaarts neemt de buienactiviteit af. Verder is de zon ook van tijd tot tijd te zien. In de avond wordt het met uitzondering van de kust droog. De wind draait van het noorden uit naar noordoost. De maximumtemperatuur bedraagt ca. 11°C. In de nacht naar zondag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het vrij helder, vlak aan zee is een enkele bui nog steeds mogelijk. De noordoosten wind is matig, aan zee vrij krachtig en lokaal mogelijk krachtig. De minimumtemperatuur varieert van 5°C langs de kust tot -1°C in het noordoosten. Zondag overdag zijn er perioden met zon en is het vrijwel droog, maar het voelt ook vrij koud aan met een middagtemperatuur van rond de 8°C en een matige noordoostenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig. (Bron: KNMI)