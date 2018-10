Goede en slechte tijden voor Sneek Wit Zwart ZM 

Sneek-Sneek Wit Zwart bleef tegen Tollebeek voor de derde keer dit seizoen steken op een remise. Na een 2-0 voorsprong bij de wisseling van speelhelft en een 4-3 voorsprong bij het ingaan van de slotfase scheidden de markten op sportpark Tinga met een 4-4 gelijkspel en daarmee werd de wedstrijd uiteindelijk een metafoor voor goede en slechte tijden.

Die metafoor leek aanvankelijk niet in het geding, want na een enigszins moeizame start kwam de ploeg van trainer Niels Boot gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd. Na een kwartier spelen resulteerde dat in de openingstreffer van Tim Posthuma die vervolgens in de slotfase van het eerste bedrijf nog twee keer de hoofdrol voor zich zou opeisen, al was de tweede bepaald niet Oscarwaardig. Posthuma verzuimde in de slotminuten namelijk om de marge die hij kort daarvoor eigenhandig had verdubbeld, vanaf elf meter nog verder uit te breiden. Daarmee hield hij het geloof bij de gasten onbedoeld in stand en daarvoor kreeg ZET EM in het eerste kwartier na rust de rekening gepresenteerd.

Wat er op Tinga in de thee zat, is mogelijk een zaak voor het Nederlands Forensisch Instituut, want in iets meer dan een kwartier bogen de gasten een 2-0 voorsprong om in een 3-2 voorsprong. Nadat Lars Sipma in de 54ste minuut de aansluiting voor zijn rekening nam, bracht Rik Loman nog geen vier minuten later Tollebeek langszij en weer drie minuten later zette Albert Visscher de polderbewoners op voorsprong, waarbij doelman Jelmer Popma overigens niet helemaal vrij uitging.

Daarmee leek de wedstrijd volledig gekanteld, maar Sneek Wit Zwart ZM herpakte zich snel en nam via een mooie vrije trap van Rinke Hiemstra en een treffer van Freerk de Jong het heft weer in handen. Daarmee leek de mysterieuze stof in de thee uitgewerkt en leek de ploeg uit de Waterpoortstad alsnog de overwinning voor zich op te eisen. Leek, want tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd beroofde Lars Sipma met zijn tweede van de middag de Snekers alsnog van twee punten en werd het zoals hiervoor al werd vermeld, alsnog een wedstrijd van goede en slechte tijden.

Foto: Nico Altenburg