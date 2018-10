Boer meldt door wolf doodgebeten schaap bij Oppenhuizen  

Oppenhuizen-Veehouder Sander de Jong uit Oppenhuizen meldt dat één van zijn schapen waarschijnlijk dood is gebeten door een wolf. Dat is opmerkelijk, omdat er tot nu toe in de zuidwesthoek van Fryslân nog geen wolven zijn waargenomen. De Jong wil daarom andere melkveehouders waarschuwen. De boer heeft de wolf niet met eigen ogen gezien, maar is ervan overtuigd dat zijn schaap door een wolf is gedood. “Dit is niet het werk van een hond, dat kan ik zo wel zien. Het moet bijna wel door een wolf zijn gedaan.”

De Jong heeft aangifte gedaan bij de politie. Die houdt er rekening mee dat het om een wolf kan gaan. Het kadaver van het schaap lift nog steeds in de weide op de plaats waar het is gevonden. De Jong heeft het Faunafonds gevraagd om nader onderzoek te doen naar het doodgebeten schaap. Als de specialist van dat fonds bevestigt dat het om een wolf gaat, kan de boer een schadevergoeding krijgen.

Foto’s Sander de Jong

Bron: www.omropfryslan.nl