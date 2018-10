Speciaal LF2018 Concert op Frittemahof Sneek

Sneek – Op woensdag 31 oktober verzorgen het Stedelijk Muziekkorps Sneek en de Leeuwarder solo-saxofonist Paul van Batenburg samen een Never Ending Orrchestra-Zorgconcert (NEO-Zorgconcert) in Frittemahof in Sneek. Het concert is behalve voor bewoners en zorgmedewerkers ook (vrij) toegankelijk voor publiek en begint om 20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Muziek geeft kwetsbare mensen een beter leven. Doel van dit concert is om te laten zien hoe je als amateur-musicus, medewerker en mantelzorger muziek in kunt zetten in de dagelijkse zorgpraktijk. Dit concert maakt deel uit van een reeks NEO-Zorgconcerten die EMBRACE Nederland in samenwerking met Keunstwurk en Never Ending Orchestra (NEO) organiseert op elf verschillende zorglocaties in Friesland.

EMBRACE Nederland wil muziek inzetten in de zorg om het welzijn van kwetsbare mensen te verbeteren. “Veel zorgmedewerkers en mantelzorgers bespelen een muziekinstrument of zingen in een koor. Velen van hen maken in de dagelijkse zorg al gebruik van muziek, bijvoorbeeld door te zingen tijdens het helpen met aankleden, douchen of eten. Tijdens het concert willen we op een laagdrempelige manier laten zien wat je nog méér met muziek kunt doen in de dagelijkse zorgpraktijk.” vertelt Philip Curtis, artistiek leider van EMBRACE Nederland.

Zorgmedewerkers inspireren

Voorafgaand aan het concert kunnen musici uit de optredende orkesten die werkzaam zijn in de zorg deelnemen aan een eenmalige proeftraining zodat zij ‘s avonds hun ervaringen kunnen delen met het publiek. “We willen graag dat medewerkers die muziek maken of in de zorg werken zo geïnspireerd raken dat ze na het bijwonen van het concert zelf in hun werk gaan experimenteren met muziek”, aldus Philip Curtis.

Programma met Stedelijk Muziekkorps Sneek en Paul Batenburg

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek verzorgt het concert samen met de Leeuwarder Paul van Batenburg, solo-saxofonist bij de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) en het Noordpoolorkest. Het programma is samengesteld door dirigent Tseard Verbeek en Van Batenburg. Aan bod komen onder meer ‘Quintessence’ van Quincy Jones en ‘Grace’ van At the End of the Day. Ook composities van Bernstein komen voorbij, zoals ‘Westside Story’ en ‘Three Dance Episodes’.

Datum, tijd, locatie

Locatie: Frittemahof, Frittemaleane 5, 8604 AA Sneek

Aanvang concert: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Parkeergelegenheid is aanwezig en toegang is kosteloos