Sneker Weerman: Tijdelijk kouder

Sneek – Vandaag een overgangsdag naar kouder weer. Het is vanmorgen bewolkt en valt er enige tijd regen. Vanmiddag breekt de bewolking, maar dan volgen al snel weer buien. De temperatuur vanmorgen nog een 12 graden, vanmiddag daalt ze tot onder de 10 graden. Wind waait uit west tot noordwest en neemt toe, vanmiddag op het Sneekermeer matig tot krachtig.

Komende nacht af en toe een bui, hagel is mogelijk. Bij een opklaring daalt de temperatuur naar een 3 graden.

Morgen enkele buien, ook is er ruimte voor opklaringen. De temperatuur komt nog rond de 10 graden uit in de stad, dit bij een wind die in de morgen uit een noordwestelijke richting waait, in de middag noord tot noordoost. De nacht naar zondag droog en mag de klok een uurtje terug worden gezet.

Zondag een droge dag en is het wisselend bewolkt. Bij een stevige noordoostelijke wind, wordt het niet veel warmer dan 9 graden. In de nacht naar maandag vorst aan de grond.

De maandag lijkt ook droog te verlopen, 8 graden bij een stevige oostenwind. Dinsdag een regendag, vanaf woensdag droger en zachter.