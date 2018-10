Presentatie belevingsboek ‘Voel, deel en beleef! in kerkje Goënga

Goënga – Jaike Bergstra en Elja van de Meer presenteren op zondag 4 november in het kerkje van Goënga hun belevingsboek met cd ‘Voel, deel en beleef!’ Het belevingsboek Voel, deel en beleef! is bedoeld voor ouders met kleine kinderen, professionals die werken met kinderen, dementerende ouderen (in een ver stadium) of mensen met een verstandelijke beperking. Het boek beschrijft thematisch allerlei inspiraties/ideeën om samen activiteiten te ondernemen.

Het belevingsboek zelf ziet er prachtig uit, een mooi geïllustreerd kleurenpalet. Schilderachtige pagina’s die door een kunstenares (Aukje de Haan) speciaal ontworpen zijn en door een professioneel fotografe (Hester Cornelis) vervolgens zijn vastgelegd. Twee grafisch ontwerpers (Manon Ferwerda en Eric Jongsma) hebben zowel de teksten als de illustraties tot een fantastisch geheel ontworpen. Daarnaast is er een bijbehorende cd geproduceerd (door Johan Keus) met (kinder-) liedjes en gedichten die speciaal zijn toegespitst op de thema’s van het belevingsboek. Gemakkelijke en speelse handvatten om zelf creatief en innovatief te worden en dus volop te beleven.

Zorg- en welzijnsprofessionals

Elja van der Meer: “Wij willen met dit boek een grote groep zorg- en welzijn professionals bereiken en hen inspireren om hun eigen creativiteit in te zetten om samen met de cliënt/kind te beleven. Hetzelfde geld voor ouders met (kleine) kinderen. Het belevingsboek voel, deel en beleef! geeft inspiratie om eigen creativiteit te gebruiken/verder te ontwikkelen. De ideeën uit het boek helpen hierbij. Hierdoor is er meer ruimte voor contactmomenten met de cliënt/kind, samen vaker even tijd en plezier hebben. Het belevingsboek dient als handvat en vanuit hier neemt de eigen(ontdekte) creativiteit het over.”

“Het is de bedoeling, om naast het uitbrengen van het belevingsboek met cd, eventueel op aanvraag workshops te gaan geven. Hier worden de beschreven ideeën uit het boek verder uiteengezet en worden de deelnemers uitgedaagd om hier zelf, vanuit de eigen creativiteit, inhoud aan te geven. Waarbij contact en inzet van minimale materialen centraal staan. Daarnaast is de bijgeleverde cd met kinderliedjes (deels bestaand, deels eigen gemaakt door onze muzikant Johan Keus) een aanvulling om te gebruiken als achtergrond tijdens de uitvoering van één of meerdere thema’s. ”