Oosterpoortgebied: werk in uitvoering  

Sneek – De bouwschutting rond het nu nog braakliggend terrein aan de Tweede Oosterkade en de Leeuwarderweg werd door de graffiti-artiesten Daddies Nasty Sons, a.k.a. als Romeo & Mega van een voor hun karakteristieke graffiti illustratie voorzien. Dat was begin augustus.

Ondertussen zijn we een paar maanden en vele verontwaardigde reacties na verwijdering van het graffiti kunstwerk verder en zien we een andere creatieve uiting: Tijdlijnfoto’s van Sneek Su Het Ut Weest siere nou de skutting.

Ut wachten is op de daadwerkelijke herontwikkeling van het Oosterpoortgebied. Eind 2018 gaat het project Oosterpoort in verkoop. In totaal worden in het pand 6 appartementen, 3 masionettewoningen en een penthouse gerealiseerd. Op de begane grond komt een commerciële ruimte.

Voor meer info: www.herontwikkelingoosterpoort.nl

Foto’s Henk van der Veer