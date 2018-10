MUZT-leerlingen schitteren met Kirana in Theater Sneek

Sneek – Een groep leerlingen van MUZT Musicalopleiding, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, schitterde donderdag 25 oktober in Theater Sneek tijdens het muziektheaterspektakel KIRANA– Myths of Creation. In de voorstelling stonden scheppingsverhalen uit onder meer China, India, Babylon en Mesopotamië en de vier elementen centraal. De musicaltalenten hadden gedurende vijf dagen in workshops aan KIRANA gewerkt. Zij werden begeleid door artiesten uit Malta en docenten van Kunstencentrum Atrium.

KIRANA is bedacht door kunstenaar Ruben Zahra uit Malta. De voorstelling verbindt kinderen en professionele artiesten met elkaar in een gezamenlijk creatief proces. KIRANA – Myths of Creation maakt deel uit Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Vanaf zondag 21 oktober maakten de MUZT-leerlingen kennis met voor hen diverse nieuwe artistieke ervaringen: van hedendaagse muziek tot slagwerk, digitale animatie en lightpainting. De jongeren werden begeleid door Zahra, twee andere artiesten uit Malta en drie docenten van Kunstencentrum Atrium: Bieke Huls (beeldende kunst), Thomas Schiphof (percussie) en Afke Brenninkmeijer (moderne dans). De workshops vonden plaats bij Kunstencentrum Atrium in Sneek.

Het verhaal van KIRANA werd donderdagavond in Theater Sneek verteld door Manon Veenstra, vierdejaars leerling van MUZT. Zij vertelde de mythologische versie van de schepping van het leven. Het ontstaan van de sterren werd verbeeld in een dans met lichtjes. Vier sterrenbeelden – centaur, slang, schorpioen en wilde hond – kwamen tot leven met traditionele schaduwpoppen. De vier elementen kwamen vrij in dans en waren verwerkt in de muziek. Zo werden stenen en kommen met water gebruikt als instrument. Animaties van tekeningen die door de MUZT-leerlingen waren gemaakt, werden geprojecteerd op een grote wereldbol.

De afgelopen twee jaar is KIRANA opgevoerd in operahuizen en op festivals in Malta, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Letland, Cyprus en Australië.

“Ruben Zahra, die de voorstelling al zestigmaal op allerlei plekken heeft laten zien, vertelde mij dat dit de beste uitvoering ooit was”, aldus Iréne Martin, artistiek leider van MUZT Musicalopleiding. “Dit dankzij de overgave waarmee de leerlingen van MUZT werkten en de fijne samenwerking en deskundigheid van de docenten van Kunstencentrum Atrium en het team van MUZT.”

Foto’s Robert Mos.