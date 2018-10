LF2018 Expositie “Friesland in Europa” – Herfst in Trondheim

Koudum-In het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa”.

Het Stadssonnet “Herfst in Trondheim” is te bekijken bij Galerie Kunst in Beweging, Hoofdstraat 1, Koudum. Geopend op flexibele tijden of op afspraak (connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366).

Bijbehorend gedicht:

In het Noorse noorden kleuren van zacht pastel.

Trondheim, zo nat en koud van sneeuw en regen,

valt qua schoonheid en vertier beslist niet tegen.

Aan de rivier Nidelva fleuren de pakhuizen bijna fel.

Zwaar leunend op lange houten palen, ‘t Onderstel

heel fragiel. Daarmee ooit het waterpeil ontstegen.

Aan de overkant de Nidaros Kathedraal gelegen.

Gaan over de oude brug voelt haast als een bevel.

Herfst lijkt winter, de kathedraal doemt op in de mist.

Een gotisch monument, ooit befaamd pelgrimsoord

met kroningen van Noorse koningen, Nooit uitgewist.

Op de gevel Bijbelfiguren, door regenbuien opgefrist.

Een Dom van ongeëvenaarde schoonheid, onbetwist.

Herfstgebladerte in de kiem door koude gesmoord.