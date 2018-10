Houtmuseum IJlst maakt kans op architectuurprijs

IJlst – Toen het gebouw werd aangekondigd, stonden de IJlsters niet bepaald te juichen. Het was een “lelijke loods” en de plek was volkomen verkeerd. Toch zette het bestuur van het Houtmuseum in IJlst door en koos voor een ontwerp van architect Haik.

Genomineerd

En nu, net een jaar na de oplevering, is het Houtmuseum IJlst genomineerd voor een belangrijke architectuurprijs. In de finaleronde van de provinciale Vredeman de Vries Prijs moet het museum het opnemen tegen de Blokhuispoort in Leeuwarden, het Poortgebouw Nachttuin in Wier, een nieuwbouwhuis in Bartlehiem en Huis aan het Meer in Oudega.

Bijna volledig van hout

Wat voornamelijk opvalt aan het museum, is dat het bijna volledig van hout is gemaakt. “De geur van het hout is het eerste dat de bezoekers opvalt als ze binnenkomen”, zo zegt Piet Hoogeveen van het museum. “En die geur willen we ook zo lang mogelijk vasthouden, vandaar dat het hout ook nergens mee is behandeld. “Volgens Hoogeveen is ook duidelijk te zien hoe het museum van binnen in elkaar steekt. “Niks is weggewerkt, je kunt iedere balk zien.”

Uitslag

Of ze ook echt kans maken, weet Hoogeveen niet. Maar hij en de andere bestuursleden hopen natuurlijk van wel. Al was het alleen maar omdat het geld de kas van het museum ook wat spekt. “Als het gebouw de prijs wint, gaat de helft naar de architect en de andere helft naar de opdrachtgever. En dat geld kunnen we wel gebruiken, om het museum nog wat beter in te richten.”

Op 17 november wordt bekend welk gebouw de Vredeman de Vries Prijs en de 5.000 euro aan prijzengeld wint. (Bron Omrop Fryslân)