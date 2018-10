Heropening Xenos aan het Leeuwenburg Sneek

Sneek- Van 20 t/m 25 oktober was de Xenoswinkel aan het Leeuwenburg in Sneek dicht wegens een verbouwing. Dat de bouwvakkers en het winkelpersoneel van Xenos niet stil hebben gezeten werd vanmorgen duidelijk na de heropening.

De zaak heeft een ware metamorfose ondergaan. De heropende winkel is niet alleen ruimer van opzet door een nieuwe indeling, maar het is nu ook mogelijk om via een bestelzuil in de winkel online bestellingen te plaatsen. De eerste 100 klanten kregen vanmorgen een extraatje en er was een loterij voor alle winkelbezoekers.

Foto’s: Henk van der Veer