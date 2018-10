Friese steden doen het goed qua lichtvervuiling

Sneek- Nederlandse steden worden langzaam donkerder. Dit blijkt uit meetgegevens van de satelliet Suomi NPP die de afgelopen zes jaar het opgaande licht heeft gemeten van de 54 grootste steden in Nederland. In de top tien van minst vervuilde steden staan twee Friese plaatsen, Heerenveen en Drachten. Deze staan respectievelijk op de vijfde en zevende plaats. Om lichthinder onder de aandacht te brengen organiseert de Friese Milieu Federatie dit jaar voor de 14de keer de Friese Nacht van de Nacht.

Het licht wat zorgt voor vervuiling komt met name van openbare verlichting en reclameverlichting. De satelliet die het onderzoek heeft uitgevoerd meet van elke 750 bij 750 meter het opgaande licht. Leeuwarden is de meest verlichte Friese stad. Deze staat op nummer 23 in de lijst van de 54 grootste steden van Nederland. In de lijst wordt Leeuwarden gevolgd door de Friese steden Drachten (47) en Heerenveen (49).

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en werd afgelopen honderd jaar zo’n 125 keer lichter. Met name de grote steden en de Randstad als geheel lichten enorm op als je satellietbeelden bestudeert vanuit de ruimte. Uit het recente onderzoek van de 54 grootste steden in Nederland lijkt echter het omslagpunt bereikt. De meeste Nederlandse steden worden weer langzaam donkerder. Dit blijkt uit meetgegevens van september 2012 tot maart 2018 van de satelliet Suomi NPP.

Of Nederland de komende jaren nog donkerder wordt hangt af van bedrijven. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zorgen al in toenemende mate dat er gedimd en gedoofd wordt waar het kan. Sommige bedrijven zijn echter geneigd de led-verlichting aan te laten. Dit heeft te maken met de lage kosten van verlichting.

De provincies waar de steden het snelst donkerder worden zijn Flevoland, Gelderland en Fryslân. De meest lichte steden liggen daarentegen in Zuid-Holland. De steden die het meeste licht uitstralen zijn Delft, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. De meest donkere steden zijn Stadskanaal, Dronten, Emmen, Heerenveen en Veendam.

Om lichthinder onder de aandacht te brengen organiseert de Friese Milieu Federatie dit jaar de 14e Nacht van de Nacht. Op zaterdag 27 oktober staan er meer dan 30 leuke en spannende activiteiten in Fryslân op de planning. Wandelingen, vaartochten en zelfs complete dorpen staan in het teken van Nacht van de Nacht. De opening van dit jaar vindt plaats in de Achmeatoren in Leeuwarden. Dit alles om aandacht te vragen voor het belang van duisternis. Op de site van de Nacht van de Nacht is het mogelijk om alle activiteiten te bekijken.

Foto: ‘Molen Woudsend zwaait naar Melkweg’ – August Langhout

Klik hier voor het gehele onderzoek: https://www.nachtvandenacht.nl/nieuws/veel-nederlandse-steden-langzaam-donkerder/