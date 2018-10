‘Expeditie Sok’ pleidooi voor nieuwe ‘maakeconomie’

Sneek – Expeditie Sok, waarin een boom op je huis valt en een paar echte Nederlandse sokken niet te vinden is. Een verhaal over lokale materialen, vakmensen, het vieze woord ‘ambacht’ en een pleidooi voor een nieuwe maakeconomie. Op zondag 4 november om 11:00 uur door ontwerper Dorine van den Beukel uit Heeg in het Logegebouw van de Sneker Vrijmetselarij aan de Looxmagracht 20 in Sneek

Dorine van den Beukel uit Heeg is ontwerper. Zij maakte kunstboeken in Azië, huisstijlen voor ‘poepbedrijven’ in Afrika en de inrichting van het kindermuseum van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Dit jaar reist ze voor haar project ‘Expeditie Sok’ door Nederland. Zij is op zoek naar 12 gewone dingen. Simpele gebruiksvoorwerpen zoals een glas, een hemd, een paar sokken, een houten lepel, een mand, een paar schoenen of een aardewerken schaal. Makkelijk zat, zou je denken.

Addertje

Er is alleen één addertje onder het gras: alles spullen moeten in Nederland gemaakt worden, van Nederlandse grondstoffen – lokale materialen zoals hout, wol, vlas, leer, klei en zand. En, als we die materialen hebben, zijn wij eigenlijk nog wel in staat om deze materialen ook daadwerkelijk te gebruiken?

Toen er een paar jaar geleden een 150 jaar oude boom op haar huis viel, stond het hele dorp klaar met kettingzagen. Prima haardhout. Maar Van den Beukel vond het eigenlijk zonde dat zo’n mooie dikke boom zou verdwijnen in de kachel. Ze bewaarde het hout, maar kwam erachter dat het het ingewikkeld én heel duur is om van die boom een kast te maken.

Zoektocht

Hoe is het zo ver gekomen dat het duurder en ingewikkelder is om een kast te laten maken van prima hout uit Heeg, dan een kast te kopen die aan de andere kant van de wereld gemaakt is van hout van onbestemde herkomst. Schapen genoeg in het weiland, maar hoe kom je aan een paar sokken van Nederlandse wol als er geen spinnerijen meer zijn? En in welke winkel koop je een Nederlands drinkglas? En wat doe je als je een bos gedroogd vlas kunt krijgen? Hoe maak je daarvan een linnen hemd?

De magie van het maken

Op zondagochtend 4 november om 11 uur vertelt Dorine van den Beukel in het Logegebouw van de Sneker Vrijmetselarij aan de Looxmagracht 20 in Sneek over haar zoektocht en de verrassende gesprekken met wevers, schapenhouders, glasfabrieken, henneptelers en kinderen over de magie van het maken. Tijdens haar verhaal toont zij een kleine expositie van de materialen en producten die zij op haar reis heeft verzameld.