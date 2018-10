Een vistrap van klei en gerecycled toiletpapier

Sneek- Op maandag 29 oktober stroomt voor het eerst water door de nieuwe kleivistrap in het gebied Zwette VI. Dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân levert de vistrap op tijdens een feestelijk moment. De vistrap bestaat uit klei uit de omgeving, gemengd met kalk én gerecycled toiletpapier. Een unieke innovatieve en duurzaam aangelegde vistrap van meer dan 100 meter. Qua vormgeving verwijst de vistrap naar het slenkenlandschap van de voormalige Middelsee daar. Dankzij een vistrap kunnen vissen gemakkelijker naar hoger gelegen water zwemmen.

Een innovatieve vistrap in een zuiverend landschap

De nieuwe vistrap ligt in een nieuw zuiverend landschap bij Het Nieuw Stroomland gemaal. Dat gemaal staat naast het Richard Hageman aquaduct. De brede maalkom voor het gemaal zorgt voor vertraging van het water. Zwevende deeltjes zinken daardoor voor het gemaal. Dat is de eerste zuivering. Verder loopt er een slingerende ondiepe sloot naar het gemaal. Riet en onderwaterplanten filteren daar nog meer deeltjes en voedingsstoffen uit het water. De aangelegde dijkjes in het gebied worden nog ingezaaid met bloemrijke kruiden. Een aantrekkelijk gebied voor vissen en amfibieën, zoals de kikker, bijen en vlinders.

Duurzamer en goedkoper

Het resultaat is niet alleen een mooi landschapskunstwerk. Als de kleiconstructie met cellulose uit de rioolwaterzuivering uithardt zoals gewenst, kan het ook de aanzet zijn voor een nieuwe circulaire manier van werken. Het kan dan een nieuwe methode zijn om oevers te verstevigen. Daardoor is minder aanvoer van stortsteen uit het buitenland nodig. Dit is niet alleen duurzamer maar ook goedkoper.

Een gebied om van te genieten

Een gebied waarin natuur volop kansen krijgt. Het is ook belangrijk dat mensen van dit gebied kunnen genieten. Er zijn nog plannen voor wandelbruggen en uitkijkelementen. Hier dragen de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden aan bij.

Intensieve samenwerking. Zo’n innovatieve aanpak vraagt extra inzet van alle partners. Dankzij de intensieve en enthousiaste samenwerking met de ontwerpster (Makan), onderzoeksbureau Netics, Cellvation (het bedrijf dat voor Wetterskip Fryslân cellulose uit afvalwater filtert) en aannemer de Waard kon deze unieke vistrap gerealiseerd worden.