De 35ste Fancy Fair trekt veel bezoekers

Sneek- Al weer voor de 35ste keer wordt vandaag en morgen de Fancy Fair in de Veemarkthal van Sneek gehouden. Vanmiddag was het ontzettend druk in de hal met koopjesjagers die maar te kust en te keur konden. De Fancy Fair 2018 bepaalt elk jaar naast het hoofddoel – onderhoud/restauratie Martinikerk- een tweetal lokale Goede Doelen die een bijdrage ontvangen uit de opbrengst.

Dit jaar zijn dat: Stichting Noodhulp Vluchteling Sneek en de Voedselbank Sneek en omstreken.

De Fancy Fair is vandaag nog geopend tot 21.00 uur en morgen van 10.00 – 14.30 uur.

Foto: Henk van der Veer