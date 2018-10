AP van der Feer Sinterklaasloop dwars door hartje Bolsward

Bolsward – Maandag 26 november wordt in Bolsward de welbekende, gezellige & voor velen inmiddels traditionele Sinterklaasloop georganiseerd. Er is door hoofdsponsor AP van der Feer stelt een prijzenpakket beschikbaar gesteld, je startnummer is je lotnummer: iedereen maakt dus kans!

De loop door en rond Bolsward kent een lengte van 7,6 kilometer. Om exact 19.00 uur zal Sinterklaas het startschot geven bij Sporthal De Middelzee aan De Blink 5. Bij de sporthal is kleed- en douchegelegenheid, waardevolle spullen kunnen worden afgegeven. Inschrijven is mogelijk vanaf 17.30 uur, het inschrijfgeld bedraagt € 5,00.

Er wordt gewerkt met elektronische tijdmeting. De eindtijden worden na afloop van de loop z.s.m. bekend gemaakt via de website www.labbolsward.nl, waar in geval van extreme weersomstandigheden de deelnemers op de hoogte worden gehouden over het wel of niet doorgaan van de loop.