Sneker Weerman: Bewolkt en nattigheid

Sneek – Ook deze donderdag hebben we te maken met bewolking, af en toe motregen of een buitje. Wind noordwestelijk, zwak tot matig, temperatuur 14 graden. Komende nacht bewolkt met af en toe motregen of een buitje, 10 graden als minimum.

Morgen een overgangsdag naar kouder weer. Bewolking overheerst en er valt eerst af en toe regen. Vanuit het noorden breekt de bewolking, dan volgen er weer buien. Is de temperatuur in de morgen nog een 12 graden, in de middag levert ze in, dit bij een toenemende wind uit west tot noordwest.

Zaterdag draait de wind naar het noord tot noordoosten, er vallen enkele buien en de temperatuur haalt met moeite de 10 graden.

Zondag blijft het droog met wat opklaringen. Wel blijft de temperatuur steken bij een graadje of 9, dit bij een noordoostelijke wind die in de middag gaat toenemen. Maandagmorgen nog droog, in de middag en avond regen en ook dinsdag verloopt nat met dan een stevige wind daarbij. De dagen daarna zien we de temperatuur weer stijgen naar normale waarden.