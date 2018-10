‘Het idee verbeeldt’ bij Galerie BAS10

Sneek- Galerie BAS10 stelde onderwijsinstituut De Fotolocatie Groningen de uitdagende vraag in hoeverre we fotografie nu onder de beeldende kunst zouden kunnen plaatsen en waar het verschil zit, immers velen denken nog dat ‘op een knop drukken’ geen kunst is. Natuurlijk weten fotografen wel beter, maar toch was de vraag interessant genoeg voor een experiment.

Aan een groot aantal fotografen die connecties hebben met De Fotolocatie hebben we de vraag gesteld; Legt de fotograaf alléén de werkelijkheid vast of valt er, zoals in de klassieke schilder- en beeldhouwkunst, een idee of bedoeling aan te ontlenen? Op die basis hebben enkelen van hen fotografie gemaakt, getoond in de context van andere beeldende kunst.

Beeldend kunstenaar Anthon Meijssen en directeur van De Fotolocatie heeft zich beschikbaar gesteld als curator van deze tentoonstelling. Een gegeven dat hem intrigeerde is het verbond en het verband tussen het beeld en de taal.

Annet Eveleens: ‘The idea starts with the image’

Het verbond tussen taal en beeld heeft een lange geschiedenis. Al sinds de oudste tijden, in het oude Egyptische Rijk, werd het maken van afbeeldingen overgelaten aan gespecialiseerde ambachtslieden, die ook nadrukkelijk een religieuze taak hadden. Een afbeelding werd als ‘ongeldig’ bestempeld en ‘zonder werking’ als niet de naam van de afgebeelde of het gebeurde werd genoteerd in die afbeelding. Deze van oorsprong mythische samenhang tussen beeld en taal is, hoewel geëvolueerd, sindsdien nooit meer verdwenen uit onze cultuur. Ook vandaag kennen we de rol van de recensent of de kunsthistoricus, die met verstand van zaken, ons uitlegt wat we zien en hoe we het moeten interpreteren. Vooral bij moderne avant-garde kunst wordt dit erg gewaardeerd, omdat men anders niet goed weet hoe het beeld moet worden begrepen.

De kunstenaar maakt zijn werk met een achterliggende bedoeling. Deze tentoonstelling met fotografie, schilderijen en beeldhouwwerken toont kunstwerken waarbij de kunstenaar zijn achterliggende bedoeling (het concept) bij het werk vermeldt. Op deze wijze wordt de fotografie nadrukkelijk getoond als beeldende kunst en u mag zelf bepalen in welke mate u de kunstenaar geslaagd is in zijn opzet. Een soort dialoog dus, tussen het beeld en de tekst.

Leo de Jong: ‘Verstilling’

Deelnemende kunstenaars: Anthon Meijssen, Renze Dijkema, Marion Verwey, Annet Eveleens, Frans Fazzi, Leo de Jong, Henny B. Stern, Jacqueline Damming, Benno de Laet, Ton Aartsen, Hans Nipshagen, Marten van Holten, Linda Huvenaar.

De tentoonstelling wordt geopend op 3 november en duurt t/m 8 december 2018

BAS10; Ma en Zo. gesloten // Di. t/m Vr. 13:00-17:00u. // Za. 12:00-16:00u.

De eerste foto is van Renze Dijkema: Ruins of the Modern Age 2