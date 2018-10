Handen uit de mouwen tijdens Natuurwerkdag Heempark in Heeg

Heeg – Samen buiten aan de slag, dan kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. Op zaterdag 3 november a.s. organiseert stichting Heempark Heeg een werkdag voor jong en oud in het mooiste natuurgebied van Heeg. Extra handen zijn zeer welkom om het terrein te onderhouden. We gaan takken slepen, bomen snoeien, wilgen knotten en takkenwallen bouwen. Ieder jaar doen we een grote onderhoudsronde om het terrein mooi te houden met hulp van vele vrijwilligers op de natuurwerkdag.

Je bent niet alleen een dag lekker buiten aan het werk, je leert in het Heempark van alles over de bomen en planten die er groeien, de vogels die je hoort, maar je kunt er ook van alles te weten komen over de bijen die er leven. Lekker een dag buiten aan het werk is goed om je hoofd leeg te maken, je lichaam even flink in te spannen – gegarandeerd een voldaan gevoel! Neem zelf broodjes mee, dan zorgen wij voor soep tussen de middag – meld je daarom vooral even aan. Met je deelname aan de grootste vrijwilligersactie in het groen, werk je mee aan het behoud van dit bijzondere natuurgebied.

De Natuurwerkdag

Overal in Friesland gaan vrijwilligers op zaterdag 3 november in de natuur aan het werk. De Friese Natuurwerkdag telt dit jaar weer ruim 20 locaties.

Aanmelden

Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden, uw (sport)club, scoutinggroep of familie een dag aan de slag te gaan? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over Heempark Heeg of andere locaties bij u in de buurt en meld u aan.