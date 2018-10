Friese bedrijven leveren AVG technologie voor algemeen gebruik

Sneek – Technologie die wordt ingezet voor het communiceren van medische informatie, is nu ook beschikbaar voor algemeen gebruik. Het Sneker ‘Bureau voor Learning & Development (L&D)’ en de Heerenveense Bedrijfsartsengroep komen met een bijzonder initiatief. De ‘meet-up’ vindt plaats op vrijdagmiddag 2 november 2018 om 13.30 uur in Podium Lewinski in Sneek.

Het Sneker ‘Bureau voor Learning & Development (L&D)’ en de Heerenveense Bedrijfsartsengroep, waar 100 bedrijfsartsen bij zijn aangesloten, kwamen recent tot het besluit en lanceerden samen met de Steenwijkse software-ontwikkelaar uServ de website 123AVGproof.nl . ‘Als arts, maar ook als burger, verkeer je in de veronderstelling online beschermd te worden, maar in de online-wereld is dat allesbehalve vanzelfsprekend’ aldus Kees Geelen, mede -oprichter en directeur van Bedrijfsartsengroep. ‘Onze medische dossiers hebben wij altijd veilig beheerd in ons elektronisch patiëntendossier. Ons systeem wist penetratietests te doorstaan, behaalde het certificaat voor IT-veiligheid en is ISO-gecertificeerd. ‘Dat moet ook wel’ verzekert Geelen ‘als er iets is dat artsen serieus nemen dan is dat het medisch beroepsgeheim. Ook wat digitale patiëntendossiers betreft.’

Omdat wij vertrouwelijke informatie delen, hebben wij ons gerealiseerd dat ‘gewone’ email echt niet meer kan. Het gevaar om gehackt te worden is te groot. Zelfs als het een eenvoudige offerte of het doorgeven van een telefoonnummer betreft! Het is goed dat de AVG dit duidelijk heeft gemaakt. Daarom hebben wij een beveiligde berichtenservice ontwikkeld, eerst voor eigen gebruik. Eigenlijk vinden we dat dit soort software voor iedereen die met vertrouwelijke gegevens werkt, gebruikt moet kunnen worden.’

AVG-wetgeving

Geelen staat aan het roer van de Bedrijfsartsengroep. ‘De investering in de technologie hadden we al gedaan, vervolgt Geelen. Invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving), zette digitale veiligheid opnieuw hoog op de agenda. Kon invoering van de AVG hét moment zijn om de technologie ook in te zetten voor het algemeen belang? Op een moment dat de AVG-gekte om zich heen greep en vergelijkbare software in dure abonnementsvorm werd aangeboden? Het zette de bedrijfsartsen aan het denken.

Tesla gaf de patenten voor de bouw van elektrische auto’s al in 2014 vrij. Waarom zouden ook zij hun technologie niet beschikbaar stellen tegen een eerlijke gebruikersvergoeding en zonder verplicht abonnement? De bedrijfsartsen besloten de stoute schoenen aan te trekken en de software-licenties vrij te geven. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om op hetzelfde veiligheidsniveau als bedrijfsartsen informatie te delen. Er is belangstelling uit onverwachte hoek: juist bedrijven tonen veel interesse.

Het initiatief van Geelen met 123AVGproof wordt gezien als een welkome oplossing voor de strenge AVG-eisen. Geelen geeft aan de hype in de media overdreven te vinden. Het ging hem in eerste instantie om de gewone burger. Die moet veilig kunnen e-mailen tegen een fatsoenlijke vergoeding. Aan de andere kant wil Geelen niemand buitensluiten. ’Bedrijven zijn ook welkom om gebruik te maken van onze technologie. Het is ons primair te doen om het beschermen van de privacy van goedwillende burgers. Dit kan ook als onze technologie wordt ingezet door bedrijven om datalekken te voorkomen.’ Geelen legt uit dat veel artsen worden gedreven door idealisme. ‘Je wordt niet voor niets arts. Je wilt bijdragen aan een betere wereld. Als dat nodig is, ook online’. Het besluit om de licenties vrij te geven, is voor hem dan ook een logische vervolgstap op dit idealisme.