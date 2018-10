Fries Museum weigert Pauperfontein

Sneek- Uit het gesprek tussen de Paupers en de directie van het Fries Museum, dat voortvloeide uit het aanbod om de Pauperfontein in de collectie op te nemen werd duidelijk dat de directie niet op het aanbod in wenste te gaan. Museumdirecteur Chris Cannes stelde vorige week donderdagmiddag dat er geen plek in het museum was voor de Pauperfontein en dat het kunstwerk er niet zou passen. Hij vervolgde met enkele suggesties omtrent de toekomst van de Pauperfontein. Hij meende dat ergens bij de toiletten op de Zwarte Cross een uitstekende plek zou zijn. Zo niet dan zou een passende rituele verbranding een goed afscheid zijn. Het antwoord van De Paupers was duidelijk: “Toen de fonteinen destijds aan de bevolking werden aangeboden was een veelgehoorde reactie eveneens “dat het niet paste en dat er geen plek was”. En bovendien “dat de suggestie van de Zwarte Cross veel overeenkomst had met het in Workum geopperde voorstel om de Leeuwenfontein naar de Efteling te sturen”.

Hiermee werd duidelijk dat zowel gewone burger als kunstkenner uiteindelijk dezelfde argumenten gebruiken wanneer hen iets aangeboden wordt waarvan ze niet gediend zijn. Een constatering die waarschijnlijk het meeste recht doet aan het Pauperfonteinprotest. Een project dat inmiddels het langstlopende “real-life” theaterstuk van de Culturele Hoofdstad is geworden. De organisatie van LF2018 heeft inmiddels, op de valreep, gevraagd of de Pauperfontein ook inzetbaar is bij de sluitingsmanifestatie eind november.

We kunnen nu in ieder geval met zijn allen toeleven naar zaterdag 1 december ( hou ‘m vrij) wanneer het grote Ontledingsfeest wordt gehouden. Elk lid kan zijn gedoneerde lid dan persoonlijk in ontvangst nemen. Iedereen welkom op de Merk en in de Klameare in Workum met muziek, theater en alles wat de Paupers nog meer te bieden hebben.