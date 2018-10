Diederik Samsom verzorgt eerste Hayo Apotheker Lezing

Sneek- De eerste editie van de Hayo Apotheker Lezing, op donderdag 1 november in Sneek, wordt verzorgd door Diederik Samsom. De oud-politicus (hij was partijleider van de PvdA in de periode 2012-2016) spreekt over ‘De sociale uitdaging van de energietransitie’.

De komende jaren verandert er veel voor de inwoners van Nederland. Zo heeft de regering bepaald dat alle woningen uiterlijk in het jaar 2050 van het aardgas af moeten zijn. Dat lijkt nog ver weg. Toch hebben we nu al te maken met de overgang naar wonen zonder aardgas. Voor alle nieuwbouwprojecten geldt immers al dat deze ‘gasloos’ moeten zijn.

Samsom realiseert zich – als zelfstandig adviseur is op het gebied van energie – als geen ander dat de energietransitie voor de bestaande woningvoorraad een enorme klus is. Tegelijkertijd ziet hij volop kansen. “Ik ben daar heel optimistisch over, we gaan dit redden”, aldus Samsom, die eerder dit jaar leiding gaf aan de tafel ‘bebouwde omgeving’ bij de besprekingen over het klimaatakkoord en nieuw kabinetsbeleid.

“Iemand die zijn woning isoleert is al gauw een paar duizend euro kwijt, maar dat geld wordt snel terugverdiend dankzij de energienota. Helemaal als je bedenkt dat de energieprijzen de komende jaren alleen nog maar zullen stijgen.”

Hoewel de energietransitie een zaak van iedereen is, kan deze door burgers als ‘dwingend’ worden ervaren, stelt hij vast. “Maar de ‘w’ in dwingend moeten we vervangen door de ‘r’, van dringend. Want er is geen andere weg. Als iedereen meedoet, en daar is Nederland goed in, krijgen we het gevoel dat we het voor elkaar doen.”

Na Samsom is het spreekgestoelte voor burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur, de gemeente die qua duurzaamheid voorop loopt, dankzij het programma ‘DuurSaam Etten-Leur’. Ze geeft een schets van de dagelijkse praktijk van ‘verduurzaming’ en ‘transitie’ in haar gemeente.

Inwoners van Súdwest-Fryslân zijn van harte welkom bij de lezing. Plaats van handeling: de Noorderkerkzaal (onderdeel van het Cultuur Kwartier Sneek), Oud Kerkhof 11. Aanvang: 15.30 uur. Wel vooraf aanmelden op apothekerlezing@sudwestfryslan.nl (want het aantal plaatsen is beperkt).

De Hayo Apotheker Lezing is een cadeau van de gemeente Súdwest-Fryslân aan haar oud-burgemeester, die vorig jaar met pensioen ging. Eens per jaar wordt een actueel maatschappelijk thema belicht, in relatie tot het lokaal bestuur.

Foto: Omrop Fryslân site