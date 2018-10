Sneek – CU-fractievoorzitter Lieuwe van der Pol houdt zijn raadswerk in de gemeente Súdwest-Fryslân voor gezien. Hij staat op plaats vier van de kieslijst voor de aanstaande provinciale staten verkiezingen en heeft daarnaast een drukke taak aanvaard als oudste binnen de Evangelische Gemeente in Sneek. Geartsje Horjus wordt fractievoorzitter en commissielid Gert Schouwstra neemt de plaats van Van der Pol plek over in de raad.