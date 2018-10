Column: Wanneer je partner ‘anders’ is

Jente en Freek melden zich bij mij voor relatietherapie, nadat er bij Freek door een collega een vorm van autisme is vastgesteld. Freek erkent dat hij anders is dan de meeste mensen. Zelf heeft hij daar echter niet zo veel last van. ‘Ik ken mezelf inmiddels een beetje, zegt hij. Wanneer je geen onverwachtse dingen doet, me mijn gang laat gaan, geen romantiek of sociale dingen verwacht en goed voor mijn natje en droogje zorgt, is er niets aan de hand.’ Jente zucht, ‘dat is inderdaad zijn gebruiksaanwijzing.’

‘En waarvoor komen jullie bij mij,’ vraag ik? ‘Omdat dat niet genoeg meer is voor mijn vrouw,’ antwoord Freek. ‘Ze overweegt bij me weg te gaan en dat wil ik niet.’ Jente beaamt dat ze twijfelt aan de relatie en zich afvraagt of ze gelukkig met Freek kan worden? ‘Ik voel me steeds vaker eenzaam, verdrietig en machteloos,’ vertelt ze ‘en ik mis het gevoel van saamhorigheid en verbinding. Ik heb het gevoel er alleen voor te staan. Het is niet aardig om te zeggen, maar ik heb vaak het gevoel dat ik er een extra kind bij heb.’

Bij autisme verloopt de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen anders dan bij de meeste mensen en dat leidt tot een andere waarneming van de wereld. Ruim 1% van de bevolking heeft een vorm van autisme. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vaak is wederzijds onbegrip het lastigste in de relatie. Eigenschappen, zoals ‘stille kracht’ of ‘rots in de branding’ die in een jonge relatie aantrekkelijk zijn, kunnen later juist tot problemen leiden.

De kennis over diagnostiek van autisme bij volwassenen neemt de laatste jaren gelukkig sterk toe. Tijdens mijn werk maak ik daar gebruik van.

Ik werk in mijn praktijk regelmatig met stellen zoals Jente en Freek. In de gesprekken gaat het vaak in eerste instantie over wat partners met elkaar meemaken en richten we ons op vergroten van kennis over en accepteren van autisme. Dit is nodig om het ontstaan van wederzijds begrip mogelijk te maken en om reële verwachtingen van elkaar te ontwikkelen. Hierdoor kunnen negatieve patronen doorbroken worden en kan er weer ruimte ontstaan voor (relationele) groei.

Praktijk Bogaard in Sneek is een

kleinschalige praktijk voor individuele

psychotherapie, psychiatrie en relatieen

gezinstherapie. Daarnaast zijn we

gespecialiseerd in het behandelen van

jeugdigen en hun ouders. De praktijk

wordt enthousiast gerund door Esther en

Pieter-Jan Bogaard. Wij bieden een breed

aanbod aan therapieën en stemmen de

behandeling zorgvuldig op uw wensen af.

www.praktijkbogaard.nl

www.relatietherapie.frl