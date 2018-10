Column: Voorbereiden op opvolging in uw bedrijf is essentieel

Heeft u al een opvolger in gedachten? Grote kans van niet. Want veel ondernemers denken onvoldoende na over wie het bedrijf gaat overnemen als ze zelf met pensioen gaan, ziek worden of overlijden. Toch kunt u zich goed voorbereiden, ook als nog niet duidelijk is wie het bedrijf voortzet. Als het dan eenmaal zover is, kunt u makkelijker schakelen. Dat is goed voor u maar ook voor uw bedrijf.

U kunt zich voorbereiden door te structureren. Door een structuur van bv’s op te zetten bent u beter beschermd als uw zaken ooit minder gaan. Maar het maakt u ook flexibel bij de opvolging. Zo kunt u uw oudedagsvoorzieningen, beleggingen, bedrijfspanden en de bedrijfsactiviteiten van elkaar scheiden. De volgende generatie kan op deze manier de bedrijfsactiviteiten overnemen terwijl u bijvoorbeeld de beleggingen als uw eigen appeltje voor de dorst houdt. Ook houdt u zelf de zeggenschap over uw oudedagsvoorziening.

En door een testament te maken. In uw testament kunt u ook voorsorteren op de opvolging door de nieuwe generatie. U kunt bijvoorbeeld vastleggen of uw partner al dan niet een rol speelt bij de opvolging en welke onderdelen van uw bedrijfsstructuur bij welke persoon terecht moeten komen. Een voorbeeld: uw partner zal u niet opvolgen in het bedrijf, maar u wilt uw partner na uw overlijden wel recht geven op de opbrengst van de beleggingen. U kunt deze situatie beschrijven in uw testament. U kunt er met het testament bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten bij uw kinderen terecht komen.

Fiscale voordelen? Die moet u van tevoren goed regelen. In de wet staat dat degene die bedrijfsactiviteiten geschonken krijgt of erft over een groot deel van de waarde geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Of deze regeling nog bestaat op het moment dat u overlijdt is maar zeer de vraag. Deze belastingvoordelen staan namelijk onder druk. Daarom kiezen sommige ondernemers ervoor om het bedrijf nu al fiscaal voordelig over te dragen door middel van een schenking. En dat terwijl ze zelf nog gewoon baas over eigen bedrijf blijven.

