Column: Onbekend

In de Leeuwarder Courant stond onlangs een fantastische foto van een project van de gemeente Groot Sneek: de bouw van woningen op de Houkepoort. Het was bijna een felicitatiefoto aan het adres van de bestuurders van deze gemeente. Zonder zich te vermoeien om de bevolking op de hoogte te brengen van waardoor indertijd ook al weer jaren uitstel en geldverlies ontstonden bij de Houkepoort, zijn ze gewoon aan het werk gegaan. Volpompen die handel! Niet lullen maar poetsen!

Het ondernemersfonds blijft. In het persbericht zou eigenlijk moeten staan: voor de feestjes in deze gemeente zijn de ondernemers verantwoordelijk. Ook als ze niet weten welk feestje.

Zestien recreatiewoningen boven schiphuizen kunnen in Workum niet worden gebouwd. Zegt de gemeente. Dat mocht eerst wel, maar toen zagen ze de kranen het nieuwe bedrijventerrein maken: o wee , die huizen zouden daar veel te dicht bij komen. En dan zouden die mensen in die woningen best eens kunnen gaan protesteren tegen die industrie. Wij weten nog niet dat daar dus een niet zo duurzaam bedrijf komt. Zij wel?

Er was al dik drie ton gegeven voor het centrum van Bolsward. Versneld, daar had de raad niet over mee-gejeuzeld. Daar komt nu nog eens zeven ton bij. In de LC staat: “welk werk het behelst is nog niet duidelijk”.

Dik twee ton gaat naar de uitvoering van een ambitiedocument IJsselmeerkust. Welke ambitie eigenlijk?

Twee miljoen voor de verhuizing van Sneker sportverenigingen. Dat geven ze zonder dat we nu al weten wie waar gaat voetballen. De bespreken daarover zijn gaande.

De gemeente geeft 2,8 miljoen aan Hemmen III voor ‘buitenplanse onderdelen’. Zelfs Google kan je niet helpen om het te begrijpen. Overigens betaalt SWF voor de grond daar ook nog eens 10 miljoen. En dan kan er voor 9 miljoen worden doorverkocht. Dag miljoentje. Ach, we hebben er nog wel eentje. Dat gaat naar duurzame ontwikkeling. Die aanduiding moet voldoende zijn.

Misschien dat de raadsleden ergens nog wel een aantekening van hebben meegekregen. Wij niet.

Zo moet het! Niet kletsen! Geld moet rollen! Geen tijd voor uitleg! Dat is onze mentaliteit!

Eelke Lok