Antonius Zorggroep klaar voor toestroom patiënten Noordoostpolder

Sneek / Emmeloord – De Antonius Zorggroep bereidt zich voor op extra patiënten uit de Noordoostpolder en van Urk, nu de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn verklaard. “We zijn klaar om extra patiënten te ontvangen en breiden zo nodig ons zorgaanbod uit. De zorg voor inwoners van de Noordoostpolder en Urk heeft hoge prioriteit. We gaan ervan uit dat de zorgverzekeraar het aanbod voor deze regio aanneemt”, aldus Marcel Kuin voorzitter Raad van Bestuur Antonius Zorggroep. “De zorg in Sneek blijft gecontinueerd.”

“Wij vinden het vervelend voor de MC Groep en al hun medewerkers dat het hen niet gelukt is om de zaken financieel op orde te krijgen. We kunnen ons voorstellen dat de situatie bij inwoners van de Noordoostpolder en op Urk en bij werknemers van de MC Groep tot onrust leidt. De Antonius Zorggroep blijft zich echter, samen met de (keten)partners in de regio, sterk maken voor goede zorg voor de inwoners van de Noordoostpolder en Urk, en we zullen met de zorgverzekeraars bespreken hoe wij op deze ontwikkeling het beste kunnen inspelen,“ vertelt Kuin.

De IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep zijn donderdag 25 oktober 2018 failliet verklaard. Omdat de Antonius Zorggroep eerder in gesprek was met de MC Groep over samenwerking in Emmeloord, was de Antonius Zorggroep op de hoogte van problemen van de MC Groep. Dit was de reden waarom de gesprekken met de MC Groep on hold stonden tot 1 december 2018.