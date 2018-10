Vijfde editie Sneek Op’e Strún tevens de laatste

Sneek – De vijfde ‘Sneek op ‘e strún’ is tevens de laatste. “We stoppen op het hoogtepunt, want we worden inmiddels links en rechts gekopieerd en dat is een compliment.” Lest best, want 3e kerstdag 2018 beleven deelnemers aan de wandeltocht de hoogtepunten uit alle voorgaande jaren. “Niet iedereen was er alle keren bij.” In vijf jaar tijd groeide het aantal deelnemers namelijk van 900 tot 3000. “En dat zegt iets.” Ze willen met een ´big bang´eruit gaan. Gesprek met initiatiefnemers Bram Nauta en Robert Kliphuis van Rotary Sneek, die voortdurend verwijzen naar vele anderen die achter de schermen actief zijn.

De voorbereidingen dit jaar startten al in mei. Het is een hele klus. “Alleen al het versieren van acht kilometer wandelroute is een ding. Maar de klus wordt gedragen door vele, vele vrijwilligers. `De halve Rotary is erbij betrokken. Daarnaast zijn nog minstens 200 mensen van buiten de Rotary. En dan tellen we de mensen die een optreden verzorgen nog niet eens mee. Ook het bedrijfsleven draagt elk jaar een steentje bij door sponsoring in natura. Zo kregen deelnemers vorig jaar een fietslampje om ´zwart lopen´ tegen te gaan, autodrop en oliebollen. We kunnen alvast verklappen dat de oliebollen dit jaar terugkomen”. Ook de eigen achterban is actief. “Twee jaar geleden waren we met de hele familie bezig om 2500 routekaarten te rollen”, blikt Bram Nauta terug.

De start in de Veemarkthal zorgt ieder jaar weer voor kippenvel. “Het is net als de start van de Elfstedentocht. Iedereen staat te trappelen van ongeduld.” Kliphuis en Nauta halen ook energie uit het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. “Dit jaar gaat het naar maar liefst drie goede doelen, die allemaal iets met voedsel te maken hebben. De Speelgoedbank gaat met activiteiten, zoals zwemmen en theater, voedsel geven aan ontwikkeling en plezier voor kinderen die het thuis niet zo breed hebben. De Nomadenhof schaft speciaal voedsel aan voor de dieren, die het asiel in groten getale opvangt. De Voedselbank zal het geld besteden voor de aanschaf van nieuwe koelcellen.” Daar bovenop komt nog wat wandelaars meenemen. “We vragen elk jaar aan de deelnemers om iets mee te nemen voor de Voedselbank. Die gaan naderhand met karrenvrachten vol terug.”

Vroegboek-korting

Vorig jaar waren de kaarten voor Sneek op ‘e strún rond 20 december uitverkocht. Deelnemers doen er dus goed aan zich snel aan te melden en te profiteren van de vroegboek-korting. “We hanteren hetzelfde systeem als voorgaande jaren. Tot vijf december kost een kaartje € 9,50. Een leuk Sinterklaascadeautje! Tussen vijf december en Eerste Kerstdag € 12,50 en de laatste dagen € 15,00”. Kaarten bestellen voor Sneek op ‘e strún kan vanaf 24 oktober via de website www.sneekopestrun.nl `.