Sneek genomineerd voor schoonste winkelgebied middelgroot

Rotterdam – Op dinsdag 30 oktober reist een delegatie van de gemeente Súdwest-Fryslân af naar Rotterdam, waar de winnaar bekend wordt gemaakt van de Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2018. Dinsdag wordt de winnaar bekend gemaakt en gehuldigd in Rotterdam door NederlandSchoon.Sneek is genomineerd als een van de drie potentiële winnaars in de categorie ‘middelgroot’.

Naast de winnaar van het schoonste winkelgebied wordt tijdens de uitreiking ook nog de ‘Gemeente (groot, middelgroot en klein) met de Schoonste Winkelgebieden 2018’ en ‘Grootste Stijger 2018’ bekendgemaakt. Voor deze verkiezing zijn door NederlandSchoon 581 Nederlandse winkelgebieden onderzocht. Voor meer informatie en de volledige uitslag zie www.nederlandschoon.nl