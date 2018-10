Rechter doet uitspraak: De Witte Kat blijft gesloten

Sneek- Café De Witte Kat in de Kruizebroederstraat blijft gesloten. De rechtbank van Groningen heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak die uitbater Michel Mok had aangespannen tegen de gemeente SWF. Mok wilde zijn etablissement weer openen, maar de bestuursrechter stelde de gemeente in het gelijk.

De gemeente SWF heeft een terechte beslissing genomen door de exploitatievergunning in te trekken. Op basis van het overtreden van de opiumwetgeving werd de vergunning terecht ingetrokken vond de rechter.

Uitbater Michel Mok werd vorig jaar in december door de politie aan het jasje getrokken. Er waren geruchten dat er in het bekende Sneker café drugs werd gedeald. Mok zag dit niet als een officiële waarschuwing, maar sprak later wel hierover met zijn personeel. Na de waarschuwing veranderde er volgens de gemeente niets. Er werden niet voldoende maatregelen genomen. De politie pakte in juni twee medwerkers van de Witte Kat op. Op 27 juni ging het pand op slot.

Dat de gemeente de vergunning introk is terecht concludeerde de rechter vandaag, omdat er voldoende aannemelijk is gemaakt, dat binnen De Witte Kat drugs werd verhandeld.