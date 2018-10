Open dag vernieuwde Bibliotheek Sneek

Sneek- De huiskamer van Sneek, dat is de vernieuwde Bibliotheek. Op zaterdag 3 november is jong en oud van harte welkom op onze open dag om te ontdekken wat de Bibliotheek allemaal te bieden heeft.

Wethouder van cultuur, Stella van Gent, zal om 10.00 uur de officiële openingshandeling verrichten. U kunt vanaf 9.30 binnenlopen en natuurlijk is iedereen de hele dag welkom bij alle feestelijke activiteiten in de Bibliotheek. Probeer bijvoorbeeld of u zichzelf uit onze escape room kunt puzzelen, maak en print een ontwerp in 3D in ons FabLab, geniet van een goochelshow door Magicmaster of ontmoet nieuwe inwoners tijdens Sneek Connect. Daarnaast kunt u kennismaken met alle partners met wie wij samenwerken zoals Bax Kunstuitleen, Seniorweb, ’t Filter, het Sneeker Palet en nog veel meer.

Open dag Bibliotheek Sneek | Zaterdag 3 november van 9.30 tot 17.00 uur