Gruppo Sportvivo en Al Holliday in Bolwerk Sneek

Sneek – Het legendarische Haagse muziekgezelschap Gruppo Sportivo gaat weer optreden! Na eind 2013 vier jaar een studio-only band geweest te zijn, is een combinatie van een nieuw album met een daaraan gekoppelde clubtour voor de dames en heren geen moeilijke stap om te nemen. ‘GREAT’ zal na ‘Topless 16’ (2004) het officiële twaalfde (!) album van Gruppo worden.

De band, opgericht in 1976, heeft enorm veel zin in het spelen van het nieuwe materiaal, uiteraard gecombineerd met de nodige publieksfavorieten als ‘Beep Beep Love’, ‘Hey Girl’, ‘Disco Really Made It’ en ‘Tokyo’.Hans Vandenburg gaat als doorgewinterde singer-songwriter dit keer hier en daar meer de diepte in. Maar de vrolijke, catchy en met typische Sportivo-humor doorspekte pareltjes zullen zeker niet ontbreken.

Al Holliday

In een paar jaar tijd heeft Al Holliday zich omhoog weten te werken als een ras entertainer in de soul-, R&B-, blues- en rock ’n rollwereld. Een wervelwind die zijn weerga niet kent! En nu voor het eerst te zien en te horen in Europa!

Een show van Al Holliday en The East Side Rhythm Band is er een die je nog lang bij blijft staan! Al Holliday and The East Side Rhythm Band komt uit St. Louis en dat hoor je in alles terug. De Mississippi-soul stroomt door hun aderen. Al laat z’n strot graag brullen en dat doet ie ook goed. Zijn rauwe stem doet veel mensen denken aan Randy Newman, Joe Cocker en Fats Domino. Al weet dit goed te combineren en doet gewoon lekker z’n eigen ding.