Gevaarlijke proeverij Meesterlijk Sneek in Rabobank Sneek

Sneek – Sinds 1 september 2018, het begin van Meesterlijk Sneekers in Kunstencentrum Atrium, tot en met vandaag bij de Rabobank in Sneek, mocht de expositie zich verheugen in ruim 3.000 betrokken bezoekers bij de expositie. Gelet op de impact van de schilderijen en het selfie sculptuur, dat Imke Meester live vormt, zouden we niet raar staan te kijken als de teller voor het einde van de tentoonstelling, op 3 november 2018, op meer dan 4.000 mensen staat.

Imke Meester: “Meesterlijk Sneekers is gebaseerd op verbondenheid en de inspiratie om het onmogelijke mogelijk te maken door geloof en vertrouwen in een visie. Wij zijn dan ook dankbaar dat we de kans kregen om deze belangrijke expositie te realiseren en daarmee zoveel te betekenen voor veel mensen. We konden en deden dit niet alleen. De samenwerking met donerende particulieren, organisaties en de overheid, als ook de geportretteerden en de vrijwilligers was een surplus die tot creatieve wendingen leidde en het resultaat naar een ongekend niveau stuwde. De boodschap van verbondenheid en tot welk overweldigend resultaat dit leidde inspireerde ons om een luxueus relatiegeschenk samen te stellen waarmee u uw relaties een moment van meesterlijk genieten kunt bieden.”

Imke Meester en haar team nodigen de bedrijven van Sneek graag uit om de sfeer van de expositie te komen proeven, dit onder het genot van de heerlijke wijn en chocolade uit betreffend relatiegeschenk. “Vrijdag 26 oktober of vrijdag 2 november 2018 zien we u graag tussen 16.00 en 16.45 uur tegemoet bij de Rabobank aan het Martiniplein 1 in Sneek.”

“Deze uitnodiging is geheel vrijblijvend, maar wij waarschuwen u dat u wellicht in de verleiding komt om uw relaties te verrassen met meesterlijke geschenken.”