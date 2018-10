Eerste Horror-Winterloop laatste zondag in oktober

Sneek- Elke eerste zondag van de maanden november, december, januari en februari kunnen leden en niet-leden zich wagen aan een parcours van 8,9 km vanaf het sportpark Schuttersveld. In verband met de Berenloop wordt de eerste Winterloop de laatste jaren een week eerder gehouden. De laatste zondag van oktober, 28 oktober.

Om precies 11.00 uur klinkt dan het startschot voor de 8,9 kilometers van de loop. Voorafgaand hieraan, om 10.30 uur, komt de jeugd in actie voor hun rondje op het Schuttersveld van 1,3 km. De A, B en C junioren lopen het rondje twee keer dus 2,6 km.

Parcours

Atletiekvereniging AV Horror biedt haar lopers een goed en snel parcours dat verkeersluw is en bestaat uit asfaltwegen en geasfalteerde fietspaden. De route voert via de Rondweg Noord en de Leeuwarderweg naar de Oerdyk en de Kleasterwei naar Ysbrechtum en vandaar weer terug naar de finish op het Schuttersveld.

www.afstandmeten.nl/index.php?id=1425446

Je mag 1x meedoen maar natuurlijk ook alle 4 winterlopen. Bij deelname aan minimaal 3 winterlopen in een seizoen maak je kans op een podiumplaats in het klassement dat wordt opgemaakt na de vier edities. De snelste loper en loopster over 3 van de 4 lopen wordt uitgeroepen tot Winterkoning en Winterkoningin ! Iedereen kan meedoen. Jong en oud, getraind of ongetraind, lid of geen lid.

Herinnering

Iedere deelnemer die zich inschrijft voor alle vier lopen ontvangt een fraai loopshirt.

Na afloop van iedere loop worden alle deelnemers getrakteerd op een overheerlijke knop snert, die wordt aangeboden door het Van der Valk Hotel te Sneek. Voor de jeugd is er warme chocolademelk.

Data:

28 oktober 2018 2 december 2018 6 januari 2019 3 februari 2019

Afstanden, start en finish:

Prestatielopen: 8,9 km (11.00u) en jeugdloop 1,3 km / 2,6 km (10.30u).

Startpunt en finish: Atletiekbaan van AV Horror te Sneek, Thomas Zandstrastraat 2, 8602 CW te Sneek.

Sponsoren:

Running Center Leeuwarden, We are running

Hotel van der Valk te Sneek

Kuipers Woudsend, complete oplossingen in roestvaststaal.

Parkeren

Parkeren deelnemers op parkeerplaats van het Sportpark Schuttersveld aan de Thomas Zandstrastraat 2 te Sneek.

Kleed- en douchegelegenheid

In de accommodatie van AV Horror is voldoende douchegelegenheid beschikbaar.