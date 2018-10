De NBA zoekt talent!

Sneek- Meld je aan voor het Nederlandse Bach Academie (project)koor! Heb je ambities om in een koor te zingen? Wil je je (muzikale) netwerk vergroten? Wil je graag meer ervaring opdoen en jezelf professionaliseren? Meld je dan aan voor het (project)koor van de Nederlandse Bach Academie! Het koor (en orkest) is onder leiding van Hoite Pruiksma.

Wat gaan we doen?

In 2019 staan in april en mei een aantal herdenkingsconcerten gepland, de repetities starten medio februari. En in november een aantal uitvoeringen van de Elias van Mendelssohn, waarvan de repetities eind oktober beginnen.

Hoe doe je mee?

De audities vinden plaats op 4, 11 en 25 november; en op 2 en 9 december. Wil je meedoen? Vul dan dit formulier in: https://nederlandsebachacademie.nl/2018/10/22/inschrijfformulier-audities/. Na het invullen kunnen we je inplannen en aangeven wat we van je verwachten. De auditie zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Je ontvangt daarna een rapportage en besluit of je bent toegelaten tot het projectkoor. Voor meer informatie, mail naar: info@nederlandsebachacademie.nl