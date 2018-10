De bal rolt weer …. voorbeschouwing 27 en 28 oktober

Sneek- Het competitieprogramma leverde de drie Sneker clubs die in actie kwamen, afgelopen weekeinde de oogst van zeven punten op, voor waar geen slecht gemiddelde. Winst was er voor zowel ONS Sneek als Sneek Wit Zwart, terwijl LSC 1890 vanuit Blijham met een punt huiswaarts keerde.

Van deze drie clubs stappen ONS Sneek en Sneek Wit Zwart komende weekeinde in de touringcar voor een uitwedstrijd tegen resp. SJC en Bergum, terwijl LSC 1890 aan de Leeuwarderweg Peize ontvangt. De Sneker kemphanen uit de vierde klasse A i.c. Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM nemen het zaterdag op tegen Sleat (uit) en Tollebeek (thuis), terwijl Black Boys zondag heel vroeg uit de veren moet voor om met Hessel te spreken een reisje “terug naar Terschelling”.

SJC – ONS Sneek

Zaterdag 27 oktober 2018 – 18.00 uur

Sportpark SJC – Noordwijk

ONS Sneek toonde afgelopen zaterdag tegen ODIN ’59 twee gezichten, waarbij dat van voor rust het meest tot de verbeelding sprak. In die tijdspanne maakten de oranjehemden dankzij een treffer van Curty Gonzales en een benutte strafschop van Yumé Ramos dan ook het verschil en dat kwam in het tweede bedrijf, toen het voetbal van Sneker zijde van een zeer matig niveau was, niet meer in gevaar.

Met die overwinning sloop ONS het linkerrijtje in en het leidt geen twijfel, dat de brigade van Paul Raveneau die positie komende zaterdag minimaal wil continueren. Dat moet dan vanaf 18.00 uur in Noordwijk gebeuren tegen SJC dat na negen speelronden als nummer vijftien te boek staat en dat getuige de resultaten van de afgelopen weken, momenteel niet in beste doen is. De Sint Jeroens Club ging namelijk vier keer op rij onderuit, terwijl de start met zeven uit vijf nog alleszins hoopgevend was en zeker als men in ogenschouw neemt, dat SJC dit seizoen op het niveau van de derde divisie debuteert. Dat debuut dankt de ploeg die aan het begin van dit seizoen werd overgeheveld van de zondag naar de zaterdag, aan de titel die men vorig seizoen in de hoofdklasse A behaalde. Twee seizoenen daarvoor acteerde men overigens nog in de eerste klasse en derhalve mag SJC gerust de kroonprins van het voetbal in de bollenstreek worden genoemd.

Die kroonprins moet het overigens wel met een steeds smaller wordende selectie doen. In de voorbije weken haakten namelijk drie acteurs af. Na het tussentijdse vertrek van middenvelder Raymond van Heijningen en aanvaller Bas Beijersbergen die vanwege privé-omstandigheden tijdelijk stopte, maakte ook verdediger Juriaan van Duyn begin oktober bekend per direct te stoppen bij de ploeg van trainer Sjaak Polak. Of dat ten grondslag ligt aan de mindere prestaties van de afgelopen periode, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is, maar de keuzemogelijkheden zijn daardoor wel beperkt. Van die keuzemogelijkheden toonde Tom Duijndam zich overigens het meest trefzeker, want de spits wist tot nu toe al zeven keer het net te vinden.

​Dat is meer dan de aanvalsleider van ONS Sneek tot dusverre achter zijn naam heeft staan. De teller van Yumé Ramos staat namelijk op vier, al had dat er na “de dot” van afgelopen zaterdag eigenlijk eentje meer moeten zijn en dient ter verdediging van de spits te worden opgemerkt dat hij in de eerste weken slechts als invaller werd gebruikt. Ramos lijkt het einde van “it paad werom” echter meer en meer in het vizier te krijgen en de oude scherpte lijkt dan ook nog slechts een kwestie van tijd. Wellicht keert die komende zaterdag al terug, iets wat de Sneker kansen op een goed resultaat zeker zal verhogen. En als dan ook nog eens de defensieve stelling even betrouwbaar blijkt als afgelopen zaterdag, dan moet ONS toch in staat worden geacht om verder omhoog te sluipen.

Bergum – Sneek Wit Zwart

​Zondag 28 oktober 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportpark Het Koningsland – Bergum

De derde thuiswedstrijd tegen GAVC resulteerde in de derde seizoenszege en daarmee keerde Sneek Wit Zwart terug in het spoor van de kop van de ranglijst. Die kop wordt momenteel bezet door vv Emmen en FVC met de Snekers vlak daarachter. Die positie moet men delen met Bergum, dat komende zondag de tegenstander is en dat net een iets beter doelsaldo heeft.

Wie Bergum zegt, zegt Jan Bruin, want de gewezen spits van Cambuur is al acht seizoenen lang het technisch brein van de club die sinds eind 2017 met plaatsgenoot BCV in gesprek is over een fusie en derhalve min of meer in hetzelfde schuitje zit als Sneek Wit Zwart dat sinds enige tijd met ONS Sneek vrijt. De fusie in Bergum moet als alles goed gaat medio volgend jaar zijn beslag krijgen en of Bruin dan nog de scepter zwaait, blijft afwachten. De oefenmeester heeft het in de voorbije jaren waarin Bergum op een enkele uitzondering na steevast een gedegen middenmoter was, in elk geval uitstekend gedaan en ook dit seizoen gaat het tot nu met negen uit vijf zeer zeer behoorlijk. Dat puntentotaal is overigens het resultaat van twee overwinningen (Noordster en GAVC) en drie remises (GRC Groningen, WVV en Heerenveen).

Naast de oefenmeester herbergt de selectie van Bergum nog een aantal bekende gezichten en één daarvan is Bertus de Boer die inmiddels al weer aan zijn achttiende seizoen als selectielid bezig is en die daarnaast ook nog op de overdekte vloer zijn kunsten vertoont. Verder behoort Huy Tran die eerder twee seizoenen voor ONS Sneek uitkwam en mede door blessures aan de Alexanderstraat nooit echt doorbrak, tot de elitetroepen. De nu 22-jarige Tran die bij Bergum aan “zijn tweede jeugd” bezig lijkt, is er zondag overigens niet bij. Hij kreeg afgelopen weekeinde in en tegen Heerenveen evenals Imran Zibary en Steffen Kempe rood, terwijl ook reservedoelman Bas van der Leij en trainer Jan Bruin in verband met een veldverwijdering deze week een bericht tegemoet kunnen zien van de organisatie die de clubs niet zelden alleen als PIN-automaat gebruikt.

Die automaat ratelt deze week ook op Tinga, want Kevin Huitema ging afgelopen zondag eveneens op de bon. De centrale verdediger kan derhalve komende zondag niet bepalend zijn bij de formatie waarbij vooral de locatie bepalend lijkt. Immers Sneek Wit Zwart is thuis tot nu toe baas in eigen buik, maar oogt uit nog wat bleekjes. Dat laatste zou samen met de ongeslagen status van Bergum normaliter genoeg zijn om de wit-zwarten van het Koningsland met de favorietenrol op te zadelen.

Nu Bergum als gevolg van een donkerrode zondag op Skoatterwald echter een kwart elftal moeten missen, ligt de verhouding toch iets anders. En zeker als de mannen van De Jong en Semplonius van de fouten in eerdere uitwedstrijden hebben geleerd en wanneer men dezelfde wil aan de dag legt als afgelopen zondag tegen GAVC. Dat laatste is zoals we eerder al melden, altijd noodzaak en zeker komende zondag, omdat het bij wat in de eerste klasse F toch de wedstrijd van de dag is, om niets minder dan om aan- of afhaken gaat.

LSC 1890 – Peize

Zondag 28 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Geholpen door de resultaten op de andere matjes aanvaardde LSC 1890 ondanks de remise tegen ASVB afgelopen zondag de terugreis uit Blijham als koploper van de tweede klasse K. De Snekers zijn in tegenstelling tot vorig seizoen dan ook geen grijze muis meer, maar zijn het wild waarop de andere ploegen zullen jagen en de eerste die die jacht opent, is komende zondag Peize.

Peize dat al sinds jaar en dag in de tweede klasse uitkomt, ligt zo’n beetje in het grensgebied van de westelijke en oostelijke afdeling. Vandaar dat de Groningers de voorbije jaren afwisselend in beide afdelingen actief waren. Zo ook in de inmiddels belegen seizoen seizoenen 2011-2012 en 2012-2013, toen bij de confrontaties met de blauwen uit de Waterpoortstad twee keer de punten werden gedeeld en de Snekers de beide andere wedstrijden in hun voordeel wisten te beslechten.

Daarmee scoorde LSC 1890 toen beduidend beter dat vorig seizoen toen na vier jaar het onderlinge gevecht weer in ere werd hersteld. In Peize leidde de formatie van trainer Erik van der Meulen tot vijf minuten voor tijd namelijk met 1-0, waarna men alsnog de gelijkmaker moest toestaan en toen twee dure punten verspeelde. En later dat seizoen bleek in de return in Snits één treffer van Groningse makelij voldoende om de Snekers puntloos achter te laten. In dat seizoen eindigde Peize overigens keurig in het linkerrijtje. Eenzelfde positie is nu nog ver weg, want na vijf speelronden brandt met twee uit vijf op het gemeentelijk sportpark aan de Hereweg de rode lantaarn. Alleen tegen Olyphia en Jubbega werd een punt gepakt, al was de wijze waarop dat tegen de Maradona van de Wâlden c.s. gebeurde (van 1-4 naar 4-4) zeker indrukwekkend.

Indrukwekkend is een kwalificatie die voor wat betreft de prestaties van LSC 1890 iets te ver gaat en zeker als men het niveau van afgelopen zondag daarbij betrekt. Dat hield namelijk niet over en hoewel ze getuige de berichtgeving op de website aan de Leeuwarderweg al van een periodetitel dromen, was dat voor de trainer van “the Blues” aanleiding om na het veroveren van de koppositie de euforie enigszins te temperen. Volgens hem zegt die positie helemaal niets in een klasse waarin iedereen van iedereen kan winnen en daarmee gaf hij impliciet de boodschap af, dat LSC 1890 zondag tegen de hekkensluiter beter voor de dag moet komen om de koppositie te continueren en om niet gelijk bij de eerste editie van de jacht al aangeschoten te worden.

Sleat – Waterpoort Boys

​Zaterdag 27 oktober 2018 – 14.30 uur

Sportpark ‘t Krudfjild – Sloten

Na een minder gelukkig optreden tegen Makkum leverde Waterpoort Boys bij het laatste competitieduel een overtuigende prestatie af. Tegenstander SC Bolsward kwam er toen niet aan te pas en wist de Snekers zelfs met een man meer niet echt in problemen te brengen. Die zege bracht de “Equipo Amarillo” terug aan de kop van de ranglijst en die positie moet Waterpoort Boys komende zaterdag in en tegen Sleat zien te verdedigen.

Nadat men jaren achtereen in de kelder uitkwam, keerde Sleat vorig seizoen terug in de vierde klasse. Dat gebeurde nadat men in het seizoen 2016-2017 op de voorlaatste speeldag de titel zeker stelde. Trouwens ook in de beide seizoenen daarvoor was de hoofdmacht al dichtbij promotie naar de vierde klasse, maar toen bleek de nacompetitie beide keren net een iets te zware opgave.

Het optreden in de vierde klasse verliep vorig seizoen overigens niet zonder slag of stoot, want aan het einde van de rit had men een barrage nodig om op dat niveau te blijven. Nu na vier speelronden bivakkeert de ploeg van trainer Douwe Zeldenrust die alleen van TOP ’63 wist te winnen, met drie uit vier toch weer akelig dichtbij de gevaarlijke contreien en heeft het er voorlopig alle schijn van, dat het opnieuw een jaar van hangen en wurgen wordt. Toch betekent dat niet dat Sleat een tegenstander is, waar Waterpoort Boys zo maar even over heen loopt. Het verlies tegen QVC, VHK en Delfstrahuizen viel cijfermatig namelijk binnen de perken en de zes tegentreffers die Sleat tot nu toe moest incasseren, onderschrijven dat een wedstrijd tegen de ploeg uit de vierde stad op de Elfstedenroute alles behalve een kwestie van appeltje-eitje is.

Dat laatste was het zoals hiervoor al tussen de regels viel te lezen, tegen SC Bolsward wel, want Waterpoort Boys was in die wedstrijd en zelfs met een man minder oppermachtig. Het was tot nu toe dan ook de meest aansprekende “Leistung” van de geel-blauwen en dat maakt dat er komende zaterdag bij de “bookies” aan een zege van Waterpoort Boys niet zo heel erg veel te verdienen valt. Die overwinning ligt echter alleen in de rede, wanneer de ploeg van trainer Janco Croes die het overigens zonder de geschorste Mohammed Hasan Arsandar moet doen, bij die prestatie aanhaakt. Valt Waterpoort Boys echter terug naar het niveau uit de potjes tegen Delfstrahuizen en Makkum, dan kan er ook zo maar een uitslag uitrollen die bij de al genoemde bookmakers goed is voor een vette eindafrekening.

Sneek Wit Zwart ZM – Tollebeek

Zaterdag 27 oktober 2018 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

De confrontatie met QVC aan de boorden van het IJsselmeer leverde dankzij een late treffer van Geart Hiemstra in extremis nog een puntje op. De wijze waarop de Sneker defensie op de Ribbe schutterde, moet echter toch te denken geven en trainer Niels Boot zal er dan ook niet gerust op zijn, nu zaterdag met Tollebeek de meest trefzekere ploeg van de vierde klasse A op bezoek komt.

Naast de meest trefzekere ploeg is Tollebeek ook de lijstaanvoerder in de vierde klasse A en op basis van de statistieken voor ZET EM derhalve de eerste echte grote testcase. Dat Tollebeek momenteel de dans aanvoert wekt overigens geen verbazing, want de voorbije jaren dook de naam van de polderbewoners in de maanden mei en juni al een aantal malen in de sportkaternen op. Vier maal bereikte men namelijk de nacompetitie en slechts eenmaal om het vege lijf te redden. De andere drie keer was promotie naar de derde klasse de inzet en evenzo vele malen liep het vlaggenschip voortijdig vast.

Dat schip scoorde er tot nu toe in dit seizoen driftig op los. De ploeg won met niet mis te verstane cijfers van Delfstrahuizen, SC Bolsward en Nagele en tikt bijna een gemiddelde van zes treffers per wedstrijd aan. Alleen tegen TOP ’63 bleef de productie onder dat gemiddelde en dat leidde meteen tot het eerste puntverlies. Van de tot nu tot gescoorde doelpunten nam het trio Martin Apperlo, Marijn Brandsema en Rik Loman het leeuwendeel (19) voor zijn rekening en zij zijn dan ook de spelers die zaterdag op extra aandacht van de Boot Babes kunnen rekenen.

Bij ZET EM komt voorlopig alleen Tim Posthuma met vijf treffers voor extra aandacht in aanmerking. Ondanks zijn productiviteit morsten de Snekers tot nu toe al twee keer punten en beide keren gebeurde dat aan de rand van wat eens de Zuiderzee was. Bovendien verloor men bij de laatste confrontatie Jesse Lee Staalsmid die tegen QVC op de bon werd geslingerd en derhalve zaterdag gedwongen moet toekijken. Daartegenover staat echter de terugkeer van Rinke Hiemstra. Zijn inpassing zal Niels Boot niet al teveel kopzorgen bezorgen en in ieder geval minder dan de compositie van zijn defensie. Die moet namelijk de scoringsdrift van Tollebeek in toom zien te houden. Slaagt Sneek Wit Zwart ZM daarin, dan is het niet ondenkbaar dat de vierde klasse A zaterdag tegen vijven een andere lijstaanvoerder heeft.

SC Terschelling – Black Boys

Zondag 28 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportpark Midsland – Midsland

De benauwde overwinning die Black Boys anderhalve week geleden tegen het toch wel heel zwakke Lemmer boekte, voelde als een bevrijding. In de eerste plaats werd men daarmee van de hatelijke nul verlost. En in de tweede plaats gaf die zege een beetje vertrouwen, dat er voor Black Boys dat verzorger en clubman Ferry Loolofs tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag “ridderde”, dit seizoen wellicht toch meer in zit dan een rol als één van de lelijke eendjes van de vierde klasse B.

Vorig seizoen was het vertrouwen na de heenwedstrijd tegen de tegenstander van komende zondag i.c. SC Terschelling trouwens nog volop aanwezig, want toen keerde Black Boys met de Koegelwieck en de volle buit terug. Niet veel later ging het echter helemaal en heel lang mis, waarna de Snekers na een fenomenale inhaalrace de dans om lijfsbehoud wisten te ontlopen. Tijdens die inhaalrace werd ook de return tegen de eilandbewoners afgewerkt en die eindigde toen na een ijzersterke tweede helft en dankzij treffers van Kewin de Jong (3x) en Dennis Niemarkt in een 4-1 zege voor Black Boys.

​SC Terschelling dat de afgelopen jaren tussen de vijfde en de vierde klasse heen en weer pendelde, wist vorig seizoen net als Black Boys op de laatste speeldag de toegift om lijfsbehoud te ontspringen. De ploeg van toen nog trainer Jappie Booij – nu supervisor bij Black Boys – behaalde vorig seizoen evenveel punten als de “All Blacks” en nu staan beide ploegen met drie uit vier ook weer gelijk en net boven de fatale streep. Het hoeft dan ook geen betoog dat de wederzijdse belangen bij deze onderlinge confrontatie groot zijn. Immers de winnaar maakt mogelijk een sprongetje op de ranglijst, terwijl de verliezer voorlopig in het voorportaal van de rode lantaarn moet plaatsnemen of nog erger, met dat vervelende attribuut wordt opgezadeld.

Bij de behartiging van de Sneker belangen kan trainer Lars Niemarkt overigens weer over Chris Stoelwinder beschikken. Hij keert terug van een schorsing. Daar staat echter tegenover dat hij het om dezelfde reden niet over de beide Dennissen (Kempen en Niemarkt) kan beschikken. Dat laatste zou er best toe kunnen leiden, dat de oefenmeester evenals tegen Lemmer onder de rook van de Schotse Vier zelf weer in de voorste lijn opdraaft en in die lijn samen met “mattie” en topscorer Alex de Jong er voor moet zorgen dat Black Boys degene is die zondag het sprongetje maakt en met een met punten beladen veerboot terugkeert.

Bron: http://pengel.weebly.com/