Antoniusziekenhuis wil zorg garanderen in Flevoland

Sneek – Het Antoniusziekenhuis in Sneek gaat mogelijk meer patiënten helpen uit de Flevopolder. Dat heeft alles te maken met de financiële problemen van de MC Groep met ziekenhuizen in Dronten, Lelystad en Emmeloord. Het Antoniusziekenhuis heeft sinds 2007 ook een vestiging in Emmeloord.

De MC Groep heeft uitstel van betaling aangevraagd. Zorgverzekeraars stoppen met de financiering van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam dat ook onder de MC Groep valt. De Antonius Zorggroep was in gesprek met de MC Groep over samenwerking in Emmeloord. Daardoor wisten ze van de financiële en kwalitatieve problemen. De gesprekken waren al ‘on hold’ gezet tot 1 december.

Alles op alles zetten

“Wij vinden het vervelend voor de MC Groep en al hun medewerkers dat het niet gelukt is om de zaken financieel op orde te krijgen,” zegt Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. “We zullen met de zorgverzekeraars bespreken hoe wij op deze ontwikkeling het beste kunnen inspelen, door bijvoorbeeld het zorgaanbod op onze locatie in Emmeloord uit te breiden.”

“Het kan voor ons betekenen dat de patiëntenzorg wordt verdubbeld, we doen nu ongeveer de helft van de patiënten, zo’n 30.000. Mogelijk gaan we in de weekeinden open of komt er een avondspreekuur. We zullen extra middelen en personeel nodig hebben, maar de medewerkers gaan alles op alles zetten om de zorg te realiseren.” (Bron Omrop Fryslân)